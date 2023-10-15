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المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تكرم المدير العام لبيت الزكاة الكويتي وتمنحه لقب (رائد العطاء)

10/15/2023 4:27:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 10 (كونا) -- منحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت المدير العام لبيت الزكاة الكويتي الدكتور ماجد العازمي لقب (رائد العطاء) تقديرا للمساهمات السخية التي قدمها البيت لدعم اللاجئين والنازحين من خلال شراكته مع المفوضية في السنوات الخمس الماضية.
وقالت ممثلة المفوضية لدى البلاد نسرين ربيعان في تصريح صحفي اليوم الأحد خلال تكريم العازمي بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وأهم شركاء المفوضية وكبار الداعمين إن بيت الزكاة من خلال شراكته مع المفوضية ساهم في تقديم الدعم لأكثر من 50 ألف لاجئة ونازحة من الفئات الأشد احتياجا.
وأضافت ربيعان أن ذلك تم من خلال تقديم الاستجابة لحالات الطوارئ المختلفة ودعم مشاريع وبرامج المفوضية في كل من بنغلاديش واليمن وأفغانستان وباكستان وموريتانيا كما ساهم الدكتور العازمي في حشد الجهود وحث المنظمات الخيرية على تكثيف جهودها ودعمها للاجئين وسط الأزمات الإنسانية المتزايدة.
وذكرت أن رواد العطاء لدى المفوضية السامية للاجئين يؤدون دورا مهما من خلال رفع مستوى الوعي حول أزمة النزوح القسري وحشد الدعم والمشاركة في أنشطة المفوضية.
وأكدت أهمية دعم بيت الزكاة للمفوضية قائلة إن أحد مقاييس تطورالمجتمعات هو العمل الخيري المؤسسي "وقد لمسنا أهمية الزكاة التي تعد ركيزة أساسية من ركائز العمل الخيري في المجتمع الكويتي في ظل نزوح أكثر من 110 ملايين شخص حول العالم فأصبح لشركائنا مثل بيت الزكاة دور كبير في الاستجابة الإنسانية بشكل أفضل وساهم صندوق الزكاة في دعم ملموس للاجئين وسط تسارع وتيرة الأزمات وامتدادها وتزايد التحديات التي نواجهها كمفوضية لمساعدة اللاجئين".
وأشارت إلى أن (رائد العطاء) لقب فخري يمنح لداعمي المفوضية من خلال تكريس وقتهم لزيادة الوعي بشأن التحديات التي يواجهونها والجهود المبذولة للتغلب عليها كما يمنح لتشجيع المشاركة والدعم وتمويل الأنشطة الانسانية المنقذة للحياة التي تقوم بها المفوضية.
من جانبه أعرب الدكتور العازمي عن سعادته واعتزازه بالشراكة الإنسانية بين الجهتين وبالشراكات مع المنظمات والمؤسسات الناشطة في مجال العمل الإنساني مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال العازمي إن الشراكة مع مفوضية شؤون اللاجئين تعتبر من أهم الشراكات التي يسعى ويحرص عليها بيت الزكاة كنوع من تبادل الخبرات وتحقيق الأهداف المشتركة وتكامل الجهود فيما بينهم وتعزيز التنمية المجتمعية والتطور نحو الأفضل في مجال العمل الإنساني.
من ناحيته هنأ ممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي ومستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي خالد خليفة الدكتور العازمي بمنحه اللقب لافتا إلى الدور الفعال الذي يمكن لأدوات التمويل الإسلامي أن تحدثه على حياة النازحين قسرا.
وقال خليفة إن الشراكة الاستراتيجية مع الهيئات المعنية بالعمل الخيري الإسلامي كبيت الزكاة الكويتي تعتبر ركنا أساسيا من الجهود المنصبة لسد الاحتياجات الإنسانية للملايين من النازحين قسرا.
وأعرب عن الفخر بالدكتور العازمي رائد العطاء "ونتطلع الى مواصلة جهودنا المشتركة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتنامية للاشخاص النازحين قسرا".
يذكر أن الشراكة بين المفوضية وبيت الزكاة بدأت في مايو 2000 من خلال توقيع مذكرة تفاهم تتضمن تقديم الدعم لأنشطة وبرامج المفوضية الإنسانية وخصوصا من خلال جهود الأعمال الخيرية الإسلامية التي تم تحديدها كعامل أساسي لحشد الدعم من خلال أدوات التمويل الاجتماعية الإسلامية للتعبير عن التضامن الاجتماعي ودعم للفئات الأشد احتياجا. (النهاية)

س ص / ت م




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