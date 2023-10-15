مسرحية توعوية حول أهمية المحافظة على البيئة وإعادة التدوير في اربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 15 تشرين الأول (بترا) - نظم ملتقى أروقة للثقافة والفنون، بالتعاون مع مركز زها الثقافي فرع المنصورة، وجمعية الاقتصاد الدوار "فرقة المسرح البيئي المحكي"، في ملعب زها الثقافي، اليوم الأحد، مسرحيّة توعوية حول أهمية المحافظة على البيئة وإعادة التدوير، بحضور رئيسة الملتقى أماني مبارك، ورئيسة الجمعية حنين الشلول، وعدد كبير من أطفال المنطقة.
والمسرحية من تمثيل ريما السعود، شروق عبيدات، شروق صباحين، إيهاب الرحاحلة، محمد الزعبي وخالد البقاعي، وتدور أحداثها حول المحافظة على البيئة وإعادة التدوير وكيفية فرز النفايات الصلبة.
وضمت المسرحية مجموعة المخربين (الفئران) ومجموعة المصلحين (المحافظين على البيئة)، حيث يحاول الفئران إفساد ما يمكن من بقعة الأرض الجميلة وفي ذات الوقت يسعى الأمير والأميرة لجعلها أجمل بقعة في العالم، ما يؤدي إلى اتخاذ عقاب شديد بحق المخربين ويجعلهم يبتعدون عن كل ما هو مفسد للبيئة، وسط تفاعل مع الأطفال وطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات.
وقال مدير مركز زها الثقافي أشرف ملكاوي، إن هذه المسرحية نظمت في إطار سياسة المركز بالحفاظ على البيئة، حيث يعتبر برنامج إعادة التدوير من أهم البرامج المنفذة في المركز، ويهدف إلى المحافظة على نظافة البيئة من خلال تجميع المخلفات وإعادة استخدامها في أعمال مفيدة.
يشار إلى أن فرقة المسرح البيئي قد تأسست عام 2019، ثم تحولت كجمعية مستقلة تابعة لوزارة البيئة عام 2021، وتهدف إلى التوعية بإعادة التدوير وفرز النفايات الصلبة.
-- (بترا)
ع ع/أ م/ب ط
15/10/2023 11:12:12
MENAFN15102023000117011021ID1107241980
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.