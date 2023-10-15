مسرحية توعوية حول أهمية المحافظة على البيئة وإعادة التدوير في اربد

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 15 تشرين الأول (بترا) - نظم ملتقى أروقة للثقافة والفنون، بالتعاون مع مركز زها الثقافي فرع المنصورة، وجمعية الاقتصاد الدوار "فرقة المسرح البيئي المحكي"، في ملعب زها الثقافي، اليوم الأحد، مسرحيّة توعوية حول أهمية المحافظة على البيئة وإعادة التدوير، بحضور رئيسة الملتقى أماني مبارك، ورئيسة الجمعية حنين الشلول، وعدد كبير من أطفال المنطقة.

والمسرحية من تمثيل ريما السعود، شروق عبيدات، شروق صباحين، إيهاب الرحاحلة، محمد الزعبي وخالد البقاعي، وتدور أحداثها حول المحافظة على البيئة وإعادة التدوير وكيفية فرز النفايات الصلبة.

وضمت المسرحية مجموعة المخربين (الفئران) ومجموعة المصلحين (المحافظين على البيئة)، حيث يحاول الفئران إفساد ما يمكن من بقعة الأرض الجميلة وفي ذات الوقت يسعى الأمير والأميرة لجعلها أجمل بقعة في العالم، ما يؤدي إلى اتخاذ عقاب شديد بحق المخربين ويجعلهم يبتعدون عن كل ما هو مفسد للبيئة، وسط تفاعل مع الأطفال وطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات.

وقال مدير مركز زها الثقافي أشرف ملكاوي، إن هذه المسرحية نظمت في إطار سياسة المركز بالحفاظ على البيئة، حيث يعتبر برنامج إعادة التدوير من أهم البرامج المنفذة في المركز، ويهدف إلى المحافظة على نظافة البيئة من خلال تجميع المخلفات وإعادة استخدامها في أعمال مفيدة.

يشار إلى أن فرقة المسرح البيئي قد تأسست عام 2019، ثم تحولت كجمعية مستقلة تابعة لوزارة البيئة عام 2021، وتهدف إلى التوعية بإعادة التدوير وفرز النفايات الصلبة.

-- (بترا)

ع ع/أ م/ب ط

15/10/2023 11:12:12

