بكين: إسرائيل تتصرف خارج حدود الدفاع عن النفس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)-قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، إن الأعمال الإسرائيلية في غزة "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن "العقاب الجماعي" لسكان القطاع.
وبحسب وكالة (شينخوا)، دعت الصين طرفي النزاع إلى بدء مفاوضات، وعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الوضع".
إلى ذلك، ذكرت محطة (سي سي تي) التلفزيونية الرسمية، أن المبعوث الصيني للشرق الأوسط، تشاي جون، سيزور المنطقة الأسبوع المقبل في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق محادثات سلام.
ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس السبت، الصين إلى استخدام نفوذها لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط.
--(بترا)
رصد/أغ/ ف ج
15/10/2023 11:03:31
MENAFN15102023000117011021ID1107241979
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