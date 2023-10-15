بكين: إسرائيل تتصرف خارج حدود الدفاع عن النفس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)-قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، إن الأعمال الإسرائيلية في غزة "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن "العقاب الجماعي" لسكان القطاع.

وبحسب وكالة (شينخوا)، دعت الصين طرفي النزاع إلى بدء مفاوضات، وعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الوضع".

إلى ذلك، ذكرت محطة (سي سي تي) التلفزيونية الرسمية، أن المبعوث الصيني للشرق الأوسط، تشاي جون، سيزور المنطقة الأسبوع المقبل في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق محادثات سلام.

ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس السبت، الصين إلى استخدام نفوذها لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط.

--(بترا)

رصد/أغ/ ف ج

15/10/2023 11:03:31