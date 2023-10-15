وفد تعليمي كويتي يزور أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- زار وفد من اللجنة الوطنية لدعم التعليم ووقفية دعم التعليم في دولة الكويت الشقيقة، اليوم الأحد، أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، للاطلاع على تجربة الأكاديمية الرائدة في تنفيذ برامج لتدريب وتأهيل، ونقل المعرفة والخبرات للمعلمين والقيادات التربوية في الأردن والمنطقة العربية.

وهدفت الزيارة إلى بناء جسر للتعاون في إقامة نموذج تعليمي مماثل في الكويت لتحسين جودة التعليم وتعزيز التدريب التربوي في الكويت والمنطقة.

وتضمنت الزيارة لقاء فريق الأكاديمية واستعراض سير العمل داخل المؤسسة، بما في ذلك نماذج الموارد البشرية، والهيكل التنظيمي، وضمان الجودة، والتدريب، والاتصال والإعلام، بالإضافة إلى مناقشة الأساليب والممارسات التي تسهم في تحسين جودة التدريب وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة ما ينعكس على الكفايات اللازمة للمعلمين والقيادات التربوية.

كما تضمنت الزيارة الاطلاع على النظام التعليمي في الأردن وسياسات التنمية المهنية والطفولة المبكرة، والمناهج من خلال خبراء من وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لتطوير المناهج، بالإضافة إلى الاطلاع على تجربة الأكاديمية مع الوزارة كشريك أساسي في تنفيذ برامج التنمية المهنية للمعلمين والقيادات التربوية بما يوائم الاحتياجات التربوية وسياسيات التنمية المهنية.

وأكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدكتور أسامة عبيدات، أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات التعليمية في الدول العربية، مشيرا إلى أن تطوير وتأهيل الكوادر التعليمية من أهم ركائز تطور العملية التعليمية لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية لتتواكب مع مهارات القرن الواحد والعشرين.

وأضاف "أننا ملتزمون بتقديم الدعم الدائم للشراكات التعليمية مع دولة الكويت، وهذه ليست المرة الأولى، إذ لدينا شراكة ناجحة مع مدارس الاتحاد الكويتي حيث قدمنا تدريبا وتطويرا مهنيا للعديد من المعلمين والقادة التربويين، بهدف تحسين جودة التعليم وبناء قوى عاملة تعليمية متميزة".

ومثل الوفد الزائر، مدير اللجنة الوطنية سلمان الشطي، والمدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي سابقا وعضو استشاري في اللجنة الوطنية الدكتور ميرزا حسن، وعضو مجلس الإدارة الدكتور جعفر العريان، والعضو الاستشاري في اللجنة المهندس صالح الحبيب.

يذكر أن اللجنة الوطنية لدعم التعليم ووقفية دعم التعليم أنشئت لدعم التعليم في دولة الكويت في جميع مراحله، ونظمة للارتقاء به، ومواكبة العصر بتطوراته وتطلعاته العلمية والمعرفية لجعل المؤسسة التعليمية بيئة جاذبة وتحقق رسالتها العلمية والاجتماعية، منهجا وطلابا ومعلمين مع العناية بالمشروعات التعليمية، ماديا، وفنيا وتربويا.

--(بترا)

ع س/ ف ج

15/10/2023 10:50:40