غزة: 14 شهيدا كل ساعة و47 عائلة مُسحت من السجل المدني

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 15 تشرين الأول (بترا) - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه في كل ساعة يستشهد 14 فلسطينيا على الأقل، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر فلسطينية أن 47 عائلة فلسطينية في القطاع مسحت من السجل المدني نتيجة القصف الإجرامي المستمر من قبل طائرات الاحتلال.

وأكد المرصد في تقرير على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، أن الهجمات الإسرائيلية الجوية والمدفعية الدموية على قطاع غزة حولته إلى حفرة من الجحيم ينتشر فيها الموت والدمار في ظروف إنسانية بالغة التعقيد ومن دون أي خدمات أساسية للحياة، حيث تم إسقاط أكثر من 6000 قنبلة على القطاع المكتظ بأكثر من مليوني نسمة.

وذكر التقرير أن المدنيين في غزة من دون أي ملجأ وينزحون من الموت إلى الموت في واقع غير إنساني في وقت تنعدم فيه خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت مع انعدام غير مسبوق وبالغ الخطورة للأمن الغذائي.

ووثق المرصد الحقوقي الدولي، أن هجمات إسرائيل دمرت 2650 مبنى سكنيا وتضرر نحو 70 ألف وحدة سكنية بشكل بالغ وجزئي، بينما تم تدمير 65 مقرا حكوميا.

كما ألحقت هجمات إسرائيل دمارا بما لا يقل عن 71 مدرسة، وتدمير 145منشأة صناعية، و61 مقرا إعلاميا، فضلا عن هدم 18 مسجدا، وإلحاق دمار بعشرات المساجد وكنائس أثرية قديمة.

ويشهد قطاع غزة في الأصل حركة نزوح واسعة على مدار أيام هجمات إسرائيل.

ووثق الأورومتوسطي نزوح أكثر من 820 ألف شخص إلى مدارس ومرافق إيواء تابعة للأمم المتحدة ومدارس حكومية وأقارب وجيران لهم، علما أن أكثر من 450 ألف شخص نزحوا بعد تدمير أو تضرر منازلهم في الغارات الإسرائيلية.

من جهة أخرى، خلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الكثير من المجازر لليوم التاسع على التوالي، راح ضحيتها 47 عائلة، مسحت من السجل المدني بشكل كامل.

وأوضحت مصادر فلسطينية، اليوم، أن سلطات الاحتلال تواصل عمليات القصف ضد قطاع غزة لليوم التاسع، وأن أكثر من 47 عائلة بواقع 500 مواطن شطبت بشكل كامل من السجل المدني، جراء المجازر في عدد من مدن ومخيمات القطاع.

وأضافت، أن الاستهداف الإسرائيلي للأحياء السكنية أدى إلى استشهاد 300 مواطن وإصابة 800 خلال الـ24 ساعة الماضية، كان معظمهم من الأطفال والنساء.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/أ أ/ب ط

15/10/2023 10:34:14