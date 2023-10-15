اندلاع مواجهات بالضفة والاحتلال يعتقل 55 فلسطينيا

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 15 تشرين الأول(بترا)- تواصلت فجر اليوم الأحد، المواجهات بين مجموعات من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، كما شنت قوات الاحتلال عملية اعتقالات واسعة طالت 55 فلسطينيا بالضفة والقدس المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن جيش الاحتلال اعتقل فجر اليوم، 55 فلسطينيا من الضفة والقدس، عقب دهم منازل عائلاتهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بينهم أسرى محررون وصحفي.

واضاف، ان الاعتقالات توزعت على مدن بيت لحم والخليل ونابلس وجنين وطوباس ورام الله والبيرة وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

15/10/2023 10:33:49