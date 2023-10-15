اندلاع مواجهات بالضفة والاحتلال يعتقل 55 فلسطينيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 15 تشرين الأول(بترا)- تواصلت فجر اليوم الأحد، المواجهات بين مجموعات من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، كما شنت قوات الاحتلال عملية اعتقالات واسعة طالت 55 فلسطينيا بالضفة والقدس المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن جيش الاحتلال اعتقل فجر اليوم، 55 فلسطينيا من الضفة والقدس، عقب دهم منازل عائلاتهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بينهم أسرى محررون وصحفي.
واضاف، ان الاعتقالات توزعت على مدن بيت لحم والخليل ونابلس وجنين وطوباس ورام الله والبيرة وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
15/10/2023 10:33:49
MENAFN15102023000117011021ID1107241976
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