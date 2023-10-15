حوارية بعنوان معركة طوفان الأقصى وتأثيرها على منطقتنا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر أن عملية طوفان الأقصى بقدر ما شكلت مفاجأة للجميع لكنها في ظل غياب أفق سياسي لعملية السلام وحصار قطاع غزة ليست مستغربة، ولا تعد مفاجأة من شعب يعاني من الحصار منذ سنوات طويلة.

وقال خلال جلسة حوارية نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل في مقرها بعمان، بعنوان "معركة طوفان الأقصى وتأثيرها على مستقبل منطقتنا"، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت تبحث عن الظروف أو تصنعها لتهجير الفلسطينيين، وإفراغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من شعبها، لافتا إلى أن صمود الفلسطينيين على أرضهم قادر على إفشال مخططات التهجير.

وعرض المعشر، الآثار التي قد تترتب على الأردن جراء ما يحدث في غزة والأراضي الفلسطينية، ولا سيما ما يتعلق بالتهجير القسري.

ودعا إلى مخاطبة الغرب والرأي العام الغربي بأسلوب وطرق جديدة يفهمونها لفضح الانتهاكات الإسرائيلية، وما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد المدنيين، وقتل الأطفال والنساء وتدمير المباني على رؤوس ساكنيها.

وأوضح أن العالم الغربي يتعامل مع القضية الفلسطينية كأنها معزولة عن الاحتلال، مشيرا إلى أهمية الإعلام ودوره في نقل وتوضيح الصورة الحقيقية لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وفضح إعلامه الذي يبث ويزرع في أذهان العالم الغربي أمورا وقضايا غير حقيقية.

من جهته، قال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل إن المنطقة بعد عملية طوفان الأقصى لن تكون كما كانت قبلها، لافتا إلى دور الجماعة في تسليط الضوء على قضايا الساعة وما يطرأ عليها من مستجدات.

--(بترا)

ن ع/ ف ج

15/10/2023 10:25:45