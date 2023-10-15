مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس 15 تشرين الأول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة ، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.

وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للأقصى المبارك، ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

في سياق متصل، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على جميع أبواب الأقصى ومنعت المواطنين من الدخول إليه، وأرجعت العديد منهم ومنعتهم أيضا من أداء الصلوات فيه، بالتزامن مع السماح للمستوطنين باقتحامه.

--(بترا)

م . ف/أ م / س س

15/10/2023 10:10:53