إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم الأحد أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـــ 1500 مسافر فقط بالمغادرة.

وأكدت أنه لا تغيير على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.

وأهابت المديرية بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر، ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر .

--(بترا)

ل م/ ف ج

15/10/2023 10:07:29