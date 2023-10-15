الكرمل ودوقرا يتصدران دوري الدرجة الثانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا) - تصدر فريقا الكرمل ودوقرا المجموعتين الأولى والثانية، بعد ختام منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم 2023/2024.
وضمن المجموعة الأولى، شهدت الجولة الخامسة التي اختتمت مساء أمس فوز الكرمل على شباب حوارة 4-1، فيما تعادل مرج الحمام مع جرش 1-1، وانتهت مواجهات حرثا والطيبة، ووادي الريان وسحم بالتعادل بدون أهداف.
ولحساب المجموعة الثانية، فاز دوقرة على دير أبي سعيد 3-1، ورباع السرحان على الحصن 2-0، والوحدة على بلعما 2-1، فيما تعادل الخالدية مع غور الصافي 1-1.
ويتصدر الكرمل ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، يليه جرش 9، شباب حوارة 8، الطيبة 6، سحم 5، مرج الحمام وحرثا ووادي الريان 3.
في المقابل، يواصل دوقرة صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ 15 نقطة، يليه الحصن 8، رباع السرحان والوحدة 7، دير أبي سعيد 6، الخالدية وغور الصافي 5، وبلعما أخيرا بـ 3 نقاط.
ووفقا لنظام البطولة، تم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط آخر فريقين من كل مجموعة إلى الدرجة الثالثة.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
15/10/2023 09:48:34
MENAFN15102023000117011021ID1107241972
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