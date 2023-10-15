الكرمل ودوقرا يتصدران دوري الدرجة الثانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا) - تصدر فريقا الكرمل ودوقرا المجموعتين الأولى والثانية، بعد ختام منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم 2023/2024.

وضمن المجموعة الأولى، شهدت الجولة الخامسة التي اختتمت مساء أمس فوز الكرمل على شباب حوارة 4-1، فيما تعادل مرج الحمام مع جرش 1-1، وانتهت مواجهات حرثا والطيبة، ووادي الريان وسحم بالتعادل بدون أهداف.

ولحساب المجموعة الثانية، فاز دوقرة على دير أبي سعيد 3-1، ورباع السرحان على الحصن 2-0، والوحدة على بلعما 2-1، فيما تعادل الخالدية مع غور الصافي 1-1.

ويتصدر الكرمل ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، يليه جرش 9، شباب حوارة 8، الطيبة 6، سحم 5، مرج الحمام وحرثا ووادي الريان 3.

في المقابل، يواصل دوقرة صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ 15 نقطة، يليه الحصن 8، رباع السرحان والوحدة 7، دير أبي سعيد 6، الخالدية وغور الصافي 5، وبلعما أخيرا بـ 3 نقاط.

ووفقا لنظام البطولة، تم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط آخر فريقين من كل مجموعة إلى الدرجة الثالثة.

-- (بترا)





خ خ/أ م/ب ط

15/10/2023 09:48:34