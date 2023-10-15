اختتام منافسات الجولة الأولى لدوري السيدات لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا) - اختتمت مساء أمس السبت، منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للسيدات لموسم 2023/2024، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وشهدت منافسات الجولة، تفوق شفا بدران على دوقرة 5-2، وتغلب العروبة على الراية 10-2، وانتصار شباب بشرى على عجلون 4-2، فيما فاز الحسين على الأهلي 2-0.
ويتصدر العروبة ترتيب الفرق برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن شفا بدران وشباب بشرى والحسين، يليهم البتراء وعجلون والأهلي ودوقرة والراية، دون نقاط.
وتقام منافسات الجولة الثانية، الجمعة 20 تشرين الأول الجاري، حيث يلتقي دوقرة مع الراية، والعروبة مع البتراء عند الرابعة عصراً على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فيما يواجه شباب بشرى نظيره الأهلي، والحسين فريق شفا بدران، عند السابعة مساء على ذات الملعب.
وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
15/10/2023 09:43:17
MENAFN15102023000117011021ID1107241971
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