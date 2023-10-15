اختتام منافسات الجولة الأولى لدوري السيدات لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا) - اختتمت مساء أمس السبت، منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للسيدات لموسم 2023/2024، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وشهدت منافسات الجولة، تفوق شفا بدران على دوقرة 5-2، وتغلب العروبة على الراية 10-2، وانتصار شباب بشرى على عجلون 4-2، فيما فاز الحسين على الأهلي 2-0.

ويتصدر العروبة ترتيب الفرق برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن شفا بدران وشباب بشرى والحسين، يليهم البتراء وعجلون والأهلي ودوقرة والراية، دون نقاط.

وتقام منافسات الجولة الثانية، الجمعة 20 تشرين الأول الجاري، حيث يلتقي دوقرة مع الراية، والعروبة مع البتراء عند الرابعة عصراً على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فيما يواجه شباب بشرى نظيره الأهلي، والحسين فريق شفا بدران، عند السابعة مساء على ذات الملعب.

وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.

-- (بترا)





خ خ/أ م/ب ط

15/10/2023 09:43:17