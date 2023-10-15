الوطنية لحقوق الإنسان تدعو الجنائية الدولية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 15 تشرين الأول (بترا)- دعت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، المحكمةَ الجنائيةَ الدوليةَ وجامعةَ الدول العربية، إلى العمل على محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني، ووقف مخططاته بشأن تصفية القضية الفلسطينية.

وقال الأمين العام للشبكة العربية، سلطان بن حسن الجمالي، وفقا لبيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إن الشبكة العربية خاطبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان كيه سي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حيث ردت الجنائية الدولية على مخاطبتنا على الفور وأحالتها للمكتب المختص، وطالبنا المدعي العام للمحكمة الجنائية، بإصدار بيان وقائي عاجل حول جرائم الحرب في قطاع غزة، والتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات والجرائم المُستمرة في قطاع غزة، حيث تهدد الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق وجرائم الحرب حياة سكانه المدنيين.

وأضاف الجمالي، أننا أكدنا للمدعي العام القلق العميق الذي تشعر به المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية، إزاء الوضع المُتصاعد في قطاع غزة، حيث أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى كارثة إنسانية خطيرة، مشيرًا إلى أن التهديدات الأخيرة التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي، بقطع الكهرباء ومنع دخول الإمدادات الأساسية، مثل الغذاء والوقود، تشكل تهديدًا كبيرًا لحياة السكان في غزة.

وقال إننا دعَوْنا الجنائية الدولية إلى وقف إجراءات قطع الكهرباء ومياه الشرب والإمدادات والمعدات الطبية دون تأخير، لمنع المزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح، منوهًا بأن المخاطبة أكّدت أن هذا الوضع أدى إلى كارثة إنسانية تتطلب اهتمامًا وتدخلًا فوريًا، لافتًا إلى أن هناك أكثر من مليوني شخص في غزة في حاجة ماسة إلى المساعدة.

وطالبت الشبكة، بشكل عاجل باتخاذ إجراء وقائي وبيان من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، إلى جانب دراسة شاملة للأعمال والتهديدات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي في سياق القانون الإنساني الدولي.

وأوضحت في خطابها للجنائية الدولية، أن الحرمان من الكهرباء والغذاء والماء والغاز كجزء من الحصار الكامل على غزة لا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي فحسب، وأن مثل هذه الأعمال يمكن أن تلحق ضررًا شديدًا بالمدنيين الأبرياء، ومن واجبنا الأخلاقي والقانوني منع هذه الجرائم والتصدي لها.

كما أكد الأمين العام للشبكة، أن الشبكة خاطبت الأمين العام لجامعة الدول العربية، لتوضيح ما خرج به الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للشبكة العربية، الذي عقد الأربعاء الماضي، في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين حاليًا، من هجمة خطيرة ومستوى جديد من الإجرام الإسرائيلي، وذلك لوضع المؤسسات الأعضاء في صورة ما يجري في فلسطين، وتنسيق الجهود للتحركات الحقوقية المُشتركة، بما يسهم في وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني والعمل على محاسبته على جرائمه وإفشال خططه بتصفية القضية الفلسطينية.

-- (بترا)

م ف/أ م / س س

15/10/2023 09:42:04