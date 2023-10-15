الوطنية لحقوق الإنسان تدعو الجنائية الدولية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 15 تشرين الأول (بترا)- دعت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، المحكمةَ الجنائيةَ الدوليةَ وجامعةَ الدول العربية، إلى العمل على محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني، ووقف مخططاته بشأن تصفية القضية الفلسطينية.
وقال الأمين العام للشبكة العربية، سلطان بن حسن الجمالي، وفقا لبيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إن الشبكة العربية خاطبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان كيه سي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حيث ردت الجنائية الدولية على مخاطبتنا على الفور وأحالتها للمكتب المختص، وطالبنا المدعي العام للمحكمة الجنائية، بإصدار بيان وقائي عاجل حول جرائم الحرب في قطاع غزة، والتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات والجرائم المُستمرة في قطاع غزة، حيث تهدد الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق وجرائم الحرب حياة سكانه المدنيين.
وأضاف الجمالي، أننا أكدنا للمدعي العام القلق العميق الذي تشعر به المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية، إزاء الوضع المُتصاعد في قطاع غزة، حيث أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى كارثة إنسانية خطيرة، مشيرًا إلى أن التهديدات الأخيرة التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي، بقطع الكهرباء ومنع دخول الإمدادات الأساسية، مثل الغذاء والوقود، تشكل تهديدًا كبيرًا لحياة السكان في غزة.
وقال إننا دعَوْنا الجنائية الدولية إلى وقف إجراءات قطع الكهرباء ومياه الشرب والإمدادات والمعدات الطبية دون تأخير، لمنع المزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح، منوهًا بأن المخاطبة أكّدت أن هذا الوضع أدى إلى كارثة إنسانية تتطلب اهتمامًا وتدخلًا فوريًا، لافتًا إلى أن هناك أكثر من مليوني شخص في غزة في حاجة ماسة إلى المساعدة.
وطالبت الشبكة، بشكل عاجل باتخاذ إجراء وقائي وبيان من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، إلى جانب دراسة شاملة للأعمال والتهديدات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي في سياق القانون الإنساني الدولي.
وأوضحت في خطابها للجنائية الدولية، أن الحرمان من الكهرباء والغذاء والماء والغاز كجزء من الحصار الكامل على غزة لا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي فحسب، وأن مثل هذه الأعمال يمكن أن تلحق ضررًا شديدًا بالمدنيين الأبرياء، ومن واجبنا الأخلاقي والقانوني منع هذه الجرائم والتصدي لها.
كما أكد الأمين العام للشبكة، أن الشبكة خاطبت الأمين العام لجامعة الدول العربية، لتوضيح ما خرج به الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للشبكة العربية، الذي عقد الأربعاء الماضي، في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين حاليًا، من هجمة خطيرة ومستوى جديد من الإجرام الإسرائيلي، وذلك لوضع المؤسسات الأعضاء في صورة ما يجري في فلسطين، وتنسيق الجهود للتحركات الحقوقية المُشتركة، بما يسهم في وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني والعمل على محاسبته على جرائمه وإفشال خططه بتصفية القضية الفلسطينية.
-- (بترا)
م ف/أ م / س س
15/10/2023 09:42:04
MENAFN15102023000117011021ID1107241970
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