الصحة العالمية: أوامر إخلاء مستشفيات شمال غزة حكم بإعدام المرضى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا) - دعت منظمة الصحة العالمية إسرائيل، الليلة الماضية، إلى إلغاء أوامر الإخلاء التي تستهدف 22 مستشفى شمال قطاع غزة، حيث يتم علاج مئات المرضى.
وحذرت المنظمة من أن إجبار المرضى والعاملين الصحيين على مغادرة تلك المستشفيات سيزيد من الكارثة الإنسانية، ويضر بالصحة العامة في المنطقة.
وأوضحت المنظمة، في بيان، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذا الإجراء يمكن أن يكون كارثيا وخطيرا للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، حيث تجبرهم هذه الأوامر على الانتقال إلى جنوب قطاع غزة، الذي تواجه المرافق الصحية فيه ضغطا هائلا وتعجز عن استيعاب العدد المتزايد من المرضى، وهذا الإجراء يعني عمليا حكم الإعدام للمرضى.
وأشار البيان إلى أن المديرين والعاملين في المستشفيات يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة، ما بين أن يتخلوا عن المرضى في زمن القصف أو يخاطروا بحياتهم، أثناء محاولتهم نقل المرضى إلى مستشفيات غير مجهزة لاستقبالهم.
وفي ختام بيانها، حثت منظمة الصحة العالمية، إسرائيل على الالتزام الفوري بسحب أوامر الإخلاء للمستشفيات شمال غزة والعمل على حماية المرافق الصحية والعاملين فيها والمرضى والمدنيين.
وكررت نداءها لضمان التسليم الفوري والآمن للإمدادات الطبية والوقود والمياه النظيفة والغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
15/10/2023 09:31:06
MENAFN15102023000117011021ID1107241969
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.