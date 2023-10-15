الصحة العالمية: أوامر إخلاء مستشفيات شمال غزة حكم بإعدام المرضى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا) - دعت منظمة الصحة العالمية إسرائيل، الليلة الماضية، إلى إلغاء أوامر الإخلاء التي تستهدف 22 مستشفى شمال قطاع غزة، حيث يتم علاج مئات المرضى.

وحذرت المنظمة من أن إجبار المرضى والعاملين الصحيين على مغادرة تلك المستشفيات سيزيد من الكارثة الإنسانية، ويضر بالصحة العامة في المنطقة.

وأوضحت المنظمة، في بيان، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذا الإجراء يمكن أن يكون كارثيا وخطيرا للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، حيث تجبرهم هذه الأوامر على الانتقال إلى جنوب قطاع غزة، الذي تواجه المرافق الصحية فيه ضغطا هائلا وتعجز عن استيعاب العدد المتزايد من المرضى، وهذا الإجراء يعني عمليا حكم الإعدام للمرضى.

وأشار البيان إلى أن المديرين والعاملين في المستشفيات يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة، ما بين أن يتخلوا عن المرضى في زمن القصف أو يخاطروا بحياتهم، أثناء محاولتهم نقل المرضى إلى مستشفيات غير مجهزة لاستقبالهم.

وفي ختام بيانها، حثت منظمة الصحة العالمية، إسرائيل على الالتزام الفوري بسحب أوامر الإخلاء للمستشفيات شمال غزة والعمل على حماية المرافق الصحية والعاملين فيها والمرضى والمدنيين.

وكررت نداءها لضمان التسليم الفوري والآمن للإمدادات الطبية والوقود والمياه النظيفة والغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

15/10/2023 09:31:06