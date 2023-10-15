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البنتاغون: الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى شرق المتوسط

10/15/2023 4:26:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 15 تشرين الأول (بترا) - أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ليل السبت، إرسال حاملة طائرات أميركية ثانية إلى شرق البحر المتوسط، بحسب واشنطن بوست.
وستنضم حاملة الطائرات "يو اس اس أيزنهاور" ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة "جيرالد فورد" التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة قبل أسبوع.
وفي نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن نشر حاملة الطائرات الثانية، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن في مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعم واشنطن لجهود حماية المدنيين.
وقال البيت الأبيض، في بيان حول المكالمة الهاتفية، إن الزعيمين ناقشا "تنسيق الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة لضمان حصول المدنيين الأبرياء على الماء والغذاء والرعاية الطبية"، من دون ذكر غزة بشكل مباشر.
كما تحدث بايدن السبت مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع .
-- (بترا)
ب خ/ب ط
15/10/2023 09:24:11

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