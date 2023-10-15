البولنديون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- توجه الناخبون البولنديون صباح اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، للمشاركة في اختيار برلمان جديد وسط منافسة شديدة.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإنه من المرجح أن يبقى حزب القانون والعدالة القومي الحاكم، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، القوة الأكبر في البرلمان المؤلف من 460 مقعدا، متفوقا على الائتلاف المدني الليبرالي المعارض بقيادة رئيس الوزراء السابق ورئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويتعين على رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتشكي، بعد ذلك الاعتماد على التحالف السياسي مع حزب "الكونفدرالية" اليميني المتطرف لتشكيل الحكومة.

ومن المتوقع ظهور التوقعات الأولى بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

15/10/2023 09:22:47