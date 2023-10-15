البولنديون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- توجه الناخبون البولنديون صباح اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، للمشاركة في اختيار برلمان جديد وسط منافسة شديدة.
وبحسب استطلاعات الرأي، فإنه من المرجح أن يبقى حزب القانون والعدالة القومي الحاكم، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، القوة الأكبر في البرلمان المؤلف من 460 مقعدا، متفوقا على الائتلاف المدني الليبرالي المعارض بقيادة رئيس الوزراء السابق ورئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتعين على رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتشكي، بعد ذلك الاعتماد على التحالف السياسي مع حزب "الكونفدرالية" اليميني المتطرف لتشكيل الحكومة.
ومن المتوقع ظهور التوقعات الأولى بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
15/10/2023 09:22:47
MENAFN15102023000117011021ID1107241967
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