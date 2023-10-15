Sunday, 15 October 2023 12:37 GMT

البولنديون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

10/15/2023 4:26:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- توجه الناخبون البولنديون صباح اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، للمشاركة في اختيار برلمان جديد وسط منافسة شديدة.
وبحسب استطلاعات الرأي، فإنه من المرجح أن يبقى حزب القانون والعدالة القومي الحاكم، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، القوة الأكبر في البرلمان المؤلف من 460 مقعدا، متفوقا على الائتلاف المدني الليبرالي المعارض بقيادة رئيس الوزراء السابق ورئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتعين على رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتشكي، بعد ذلك الاعتماد على التحالف السياسي مع حزب "الكونفدرالية" اليميني المتطرف لتشكيل الحكومة.
ومن المتوقع ظهور التوقعات الأولى بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
15/10/2023 09:22:47

MENAFN15102023000117011021ID1107241967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث