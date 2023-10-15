مشاريع قرارات أمام الكونغرس ضد دخول الفلسطينيين الى الولايات المتحدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 15 تشرين الأول (بترا) - يتجه الجمهوريون في الكونغرس الأميركي إلى تقديم تشريع لمنع الولايات المتحدة من قبول أي لاجئين فلسطينيين جدد قد يخرجون من الأزمة الحالية في غزة وتشريع آخر لترحيل الأجانب، ولا سيما الفلسطينيين، من الولايات المتحدة.
وقال النائبان توم تيفاني (جمهوري عن ولاية ويسكونسن) وأندي أوجلز (جمهوري عن ولاية تينيسي) إنهما خططا لتقديم "قانون ضمان عدم قبول المعتدين" أو (قانون غزة) من أجل منع إدارة الرئيس الأميركي جوزف بايدن من منح تأشيرات لأي حامل جواز سفر فلسطيني.
وسيمنع مشروع القانون أيضًا وزارة الأمن الداخلي من السماح للفلسطينيين بدخول الولايات المتحدة من خلال برنامج الإفراج المشروط التابع للوكالة.
وقال توم تيفاني على موقع إكس "لا يمكننا أن نسمح للرئيس بايدن بإساءة استخدام قواعد الإفراج المشروط والتأشيرات لدينا لإحضار الفلسطينيين الذين لم يتم التحقق منهم" مؤكدا لقد "قدمت قانون غزة لحماية الأمن القومي الأميركي".
-- (بترا)
م د/اص/ب ط
15/10/2023 09:21:40
MENAFN15102023000117011021ID1107241966
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