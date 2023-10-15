مشاريع قرارات أمام الكونغرس ضد دخول الفلسطينيين الى الولايات المتحدة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 15 تشرين الأول (بترا) - يتجه الجمهوريون في الكونغرس الأميركي إلى تقديم تشريع لمنع الولايات المتحدة من قبول أي لاجئين فلسطينيين جدد قد يخرجون من الأزمة الحالية في غزة وتشريع آخر لترحيل الأجانب، ولا سيما الفلسطينيين، من الولايات المتحدة.

وقال النائبان توم تيفاني (جمهوري عن ولاية ويسكونسن) وأندي أوجلز (جمهوري عن ولاية تينيسي) إنهما خططا لتقديم "قانون ضمان عدم قبول المعتدين" أو (قانون غزة) من أجل منع إدارة الرئيس الأميركي جوزف بايدن من منح تأشيرات لأي حامل جواز سفر فلسطيني.

وسيمنع مشروع القانون أيضًا وزارة الأمن الداخلي من السماح للفلسطينيين بدخول الولايات المتحدة من خلال برنامج الإفراج المشروط التابع للوكالة.

وقال توم تيفاني على موقع إكس "لا يمكننا أن نسمح للرئيس بايدن بإساءة استخدام قواعد الإفراج المشروط والتأشيرات لدينا لإحضار الفلسطينيين الذين لم يتم التحقق منهم" مؤكدا لقد "قدمت قانون غزة لحماية الأمن القومي الأميركي".

-- (بترا)

م د/اص/ب ط

15/10/2023 09:21:40