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عدوان إسرائيلي يخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة

10/15/2023 4:26:35 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا) - استهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار مدينة حلب في سوريا، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، موقعة خمسة جرحى، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أكدت وزارة الدفاع السورية الغارات بعد منتصف الليلة الماضية.
وقالت في بيان، "حوالي الساعة 11:35 من مساء السبت نفذ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه عن الخدمة".
وتسببت ضربات إسرائيلية الخميس الماضي في خروج المطارين الرئيسيين في دمشق وحلب عن الخدمة.
وقال المرصد الذي لديه شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا، إن غارات السبت أصابت المطار "بعد ساعات من إعادته للخدمة، ما أدى لخروجه عن الخدمة من جديد".
كما تسببت الضربات الإسرائيلية مرارا في توقف الرحلات الجوية في المطارين.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
15/10/2023 09:17:34

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