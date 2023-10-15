عدوان إسرائيلي يخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا) - استهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار مدينة حلب في سوريا، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، موقعة خمسة جرحى، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أكدت وزارة الدفاع السورية الغارات بعد منتصف الليلة الماضية.
وقالت في بيان، "حوالي الساعة 11:35 من مساء السبت نفذ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه عن الخدمة".
وتسببت ضربات إسرائيلية الخميس الماضي في خروج المطارين الرئيسيين في دمشق وحلب عن الخدمة.
وقال المرصد الذي لديه شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا، إن غارات السبت أصابت المطار "بعد ساعات من إعادته للخدمة، ما أدى لخروجه عن الخدمة من جديد".
كما تسببت الضربات الإسرائيلية مرارا في توقف الرحلات الجوية في المطارين.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
15/10/2023 09:17:34
MENAFN15102023000117011021ID1107241965
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