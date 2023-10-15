تفاصيل أول أيام مهرجان الموسيقى العربية يوم 24 أكتوبر

MENAFN - Youm7) يفتتح مهرجان الموسيقى العربية هذا العام فعالياته يوم 24 أكتوبر على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، ويشهد الحفل احتفالية بمئوية فنان الشعب سيد درويش، حيث يقدم الموسيقار عمر خيرت معزوفة افتتاحية مصرية، ويشاركه بالعزف أحمد محمد درويش البحر حفيد سيد درويش، تحت قيادة المايسترو ناير ناجي، وتقدم الفنانة أصالة فقرة غنائية في الحفل بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وأعلن المهرجان، تكريم عدد من الموسيقيين الكبار خلال حفل الافتتاح منهم الموسيقار عمر خيرت والموسيقار صلاح الشرنوبى وعبد الله حلمي والشاعر الراحل حسين السيد والفنان الراحل أحمد الحجار من مصر والفنان المغربي فؤاد زبادى وعازف العود حازم شاهين وعازف الكولة عبد الله حلمى.

وانعقد المؤتمر الصحفى، مؤخرًا للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان الموسيقي العربية بالمسرح الصغير في دار الأوبرا، بحضور كل من والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، والمايسترو هانى فرحات مدير المهرجان، رئيسة اللجنة العلمية رشا طموم وقدم المؤتمر الإعلامية مريم أمين.

وكان الموسيقار هاني فرحات قال، فى تصريح سابق، إن توليته رئاسة الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية شرف وفخر عظيم وإرث على أكتافه، موضحًا: "من يقول لي مبروك أقُل له ادعُ لي أن يوفقني الله وأن نقدم دورة مختلفة يفخر بها الجميع".

وأضاف "فرحات"، أنّه سيترأس فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان، معربا عن تمنيه بأن يكون على قدر الحدث وأن يقدم شيئا جديدا يفخر به.

وتابع الموسيقار: "الاستثناء في هذه الدورة هو أننا سنرجع إلى أصل المهرجان، فقبل 31 سنة تم تنظيم هذا المهرجان كمؤتمر علمي وأبحاث تفيد الوطن العربي، لم يكن ثمة حفلات غنائية، وأعتقد أن الاهتمام فيه

تحول خلال السنوات الماضية إلى الحفلات الغنائية فبعدنا عن أصل فكرته، ولكن هذا العام، سيكون للمهرجان خطوط عريضة بالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية بأن نرجع إلى الأصل بحيث نسلط الضوء على الأبحاث والباحثين".