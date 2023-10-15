خطة سكارليت جوهانسون للحفاظ على جمالها مع اقترابها من سن الـ40

MENAFN - Youm7) تخطط سكارليت جوهانسون من أجل الحفاظ على جمالها وقوامها مع اقترابها من سن الـ40 وفقًا لعدة معلومات صرحت بشأنها خلال حوارها الأخير مع مجلة Stylist، والتي أكدت فيه النجمة البالغة من العمر 38 عامًا أنها دومًا ما تهتم بالرياضة وتجعلها تنال جزء كبير من حياتها كأولوية، وذلك من أجل مزاجها أولاً وليس جسدها فحسب.

سكارليت جوهانسون

سكارليت جوهانسون التي دوماً ما اعتبرت من جميلات العالم، وأهم مشاهير هوليود أكدت أنها كانت تحمل الأثقال، إلا أنها تخلت عن ذلك من أجل رياضة أخري يطلق عليها اسم "البيلاتس"، والتي تتضمن حركات عديدة تحافظ على رشاقة الجسم.

وصرحت سكارليت بقولها "أحاول أن أمارس بعض التمارين الرياضية حوالي أربعة أيام في الأسبوع إذا استطعت، لقد كنت أمارس رياضة البيلاتس على مدى السنوات الثماني الماضية أو نحو ذلك، ووجدتها مذهلة".





سكارليت جوهانسون

وأضافت: "كنت أمارس في الغالب رفع الأثقال فقط، ولكن في مرحلة ما، لم أصبح أستطيع كما كنت من قبل".

ثم استكملت: "أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالتقدم في السن وتغيير جسدي - لكن رياضة البيلاتس ساعدتني حقًا على الشعور بالتحسن بكل الطرق، .. أقوم بفصول دراسية مع اثنين من المدربين المختلفين، ولقد قمت بدمج رفع الأثقال بشكل بسيط وأعتقد أنني أفضل في ذلك الآن بسبب البيلاتس".