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سوسن بدر تنتظر 3 أعمال فنية مسلسل وفيلمين مع أحمد داود ومنة شلبى

10/15/2023 4:26:20 AM
(MENAFN- Youm7) تعيش النجمة القديرة سوسن بدر حالة من النشاط الفني حاليًا، إذ إنها تصور عدة أعمال فنية، وتقدم 3 أعمال فنية دفعة واحدة، حيث بدأت تصوير مسلسلها الجديد "حدوتة منسية" من بطولتها، ومقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، من إخراج محمد محيى الدين، وتأليف محمود حمدان، ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، وآخرون.

كما تنتظر عرض فيلم "آل شنب" المقرر عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائى، الفيلم يشارك في بطولته كلا من ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

كما تعاقدت مؤخرًا سوسن بدر على المشاركة في بطولة فيلم "سارة
على" بطولة النجمان منة شلبى وأحمد داود، المقرر البدء في تصوير الفترة المقبلة، من إخراج هبة يسرى.







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