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عمرو عبد الجليل يجسد شخصية تاجر خشب فى فيلم الخميس اللى جاى

10/15/2023 4:26:20 AM
(MENAFN- Youm7) يجسد الفنان عمرو عبد الجليل ضمن أحداث فيلم "الخميس اللى جاي" شخصية تاجر خشب في إطار كوميدى، وهو من بطولة بيومى فؤاد ومى كساب، حيث بدأ صناع العمل في عمليات الدعاية تمهيدًا لعرضه في السينمات قريبًا، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى فانتازاى حول قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله ويتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "الخميس إللى جاى" بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر،محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.

يذكر أن بطل الفيلم عمرو عبد الجليل يعرض له حالياً في السينمات فيلم "أولاد حريم كريم"
بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومن نجوم الجزء الثانى عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.









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