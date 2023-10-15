أحمد فهمى من أمام الكعبة: اللهم أنصر أهلنا فى غزة وفلسطين

MENAFN - Youm7) دعمالفنان أحمد فهمىالقضية الفلسطينيةأثناء أدائه مناسك العمرة، وذلك خلال مقطع فيديو نشره وهو يرتدى ملابس الإحرام أمام الكعبة على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، ودعاء للفلسطينين قائلاً، "اللهم بحق عظمتك وعزتك وجلالك وعدد خلقك ومداد كلماتك انصر أهلنا فى غزة اللهم انصر أهلنا فى فلسطين".

احمد فهمى

من ناحية أخرى، تحدث

أحمد فهمى

الأسبوع الماضى عن كواليس مشاركته في حكاية "الفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب"، قائلا إن أكثر ما حمسه لدور "فريد" وجود علاقة حب مختلفة مع عمته وخطيبته، بالإضافة إلى وجود جزء لايت كوميدي، موضحا أنه أعجبه كذلك تحدثه بالإيطالى.

وأضاف فهمى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، "حاولت أخليه شخص طبيعي أكتر لأنه حنين أوي ورومانسي بس راجل في نفس الوقت، بيحمي العيلة"، وأعرب عن سعادته البالغة بالتعاون

"الفريدو" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية الفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.