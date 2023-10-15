Sunday, 15 October 2023 12:36 GMT

أحمد فهمى من أمام الكعبة: اللهم أنصر أهلنا فى غزة وفلسطين

10/15/2023 4:26:19 AM
(MENAFN- Youm7) دعم
الفنان أحمد فهمى
القضية الفلسطينية
أثناء أدائه مناسك العمرة، وذلك خلال مقطع فيديو نشره وهو يرتدى ملابس الإحرام أمام الكعبة على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، ودعاء للفلسطينين قائلاً، "اللهم بحق عظمتك وعزتك وجلالك وعدد خلقك ومداد كلماتك انصر أهلنا فى غزة اللهم انصر أهلنا فى فلسطين".





احمد فهمى

من ناحية أخرى، تحدث
أحمد فهمى
الأسبوع الماضى عن كواليس مشاركته في حكاية "الفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب"، قائلا إن أكثر ما حمسه لدور "فريد" وجود علاقة حب مختلفة مع عمته وخطيبته، بالإضافة إلى وجود جزء لايت كوميدي، موضحا أنه أعجبه كذلك تحدثه بالإيطالى.

وأضاف فهمى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، "حاولت أخليه شخص طبيعي أكتر لأنه حنين أوي ورومانسي بس راجل في نفس الوقت، بيحمي العيلة"، وأعرب عن سعادته البالغة بالتعاون

"الفريدو" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية الفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.








MENAFN15102023000132011024ID1107241958

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث