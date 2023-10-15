تصرفات مزعجة لبعض المسافرين على الرحلات الجوية.. خلى بالك منها

(MENAFN
- Youm7) رحلات الطيران
قد تكون تجربة مرهقة بالفعل، وقد يؤدي سلوك بعض المسافرين المزعج إلى زيادة مستوى التوتر والإزعاج لدى الآخرين، في هذا التقرير من موقع "insider" نستعرض أبرز التصرفات المزعجة التي يقوم بها بعض المسافرين في رحلات الطيران ونصائح لتجنب ارتكابها. تصرفات مزعجة يقوم بها ركاب الطائرة خلال رحلات الطيران
طلب تبديل المقاعد
من أكثر التصرفات إزعاجًا، أن لا يلتزم أحد المسافرين بالمقعد المخصص له، بل وقد يطلب من المسافرين الآخرين تبديل المقاعد معهم، حتى يتسنى له أن يجلس بجوار أسرته، أو بجوار الشباك، وهو تصرف مزعج إذا تعرضت له يجب التواصل مع طاقم الطائرة حتى لا يحدث أي نزاع بين المسافرين.
تبديل المقاعد
عدم احترام المساحة
يجب على الراكب الجالس على مقعد في الطائرة ألا يستخدم أكثر من مسند، ويضع ذراعيه على مسند الذراع الخاص به على مقعده فقط، فقد يجلس راكب الطائرة باسترخاء أكثر من اللازم ويستخدم مساند الذراعين الخاصة بالمقعد المجاور أيضاً، مما يضايق الراكب الجالس بجواره.
يجب أيضًا تجنب تمديد مقعدك إلى الخلف بشكل مفرط أو مد القدمين على المقعد الأمامي. مما قد يؤدي ذلك إلى إزعاج المسافرين الآخرين وتقليل المساحة المتاحة لهم.
مساند المقاعد
خلع الحذاء أو الجوارب أثناء الرحلة
قد يجد راكب الطائرة أن الأمر مزعج عند خلع أحد الركاب حذائه على متن الطائرة، بل قد يخلع جواربه أيضاً، فهذا أمر غير محبب ويشعر المسافر بعدم الراحة عند قيام الشخص المجاور بفعل ذلك.
خلع الحذاء أو الجوارب
التحدث مع الركاب الآخرين
قد يشعر المسافر ببعض الانزعاج إذا تحدث معه شخص لا يعرفه على متن الطائرة، قد يظن البعض أنه أمر جيد حتى يتسنى له التعرف عليه وتمضيه الوقت، ولكن البعض يجد أنه
أمر غير مريح، فالبعض لا يحب أن يتحدث مع الغرباء ويرى أنه انتهاك لأداب السفر.
التحدث مع الركاب الآخرين
وضع الهاتف على مكبر الصوت
قد يشعر مسافر الطائرة بالانزعاج عندما يتحدث راكب الطائرة عبر الهاتف ولا يضع سماعات الرأس ويتحدث عبر مكبرات الصوت، وقد يشاهد شخص مقطع فيديو خاص به عبر مكبر الصوت مما يجعل
المسافر منزعج لأن الصوت يكون مرتفع، ولهذا يجب الشخص أن يراعى الناس بجواره.
وضع الهاتف على مكبر الصوت
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