تصرفات مزعجة لبعض المسافرين على الرحلات الجوية.. خلى بالك منها

MENAFN - Youm7) رحلات الطيرانقد تكون تجربة مرهقة بالفعل، وقد يؤدي سلوك بعض المسافرين المزعج إلى زيادة مستوى التوتر والإزعاج لدى الآخرين، في هذا التقرير من موقع "insider" نستعرض أبرز التصرفات المزعجة التي يقوم بها بعض المسافرين في رحلات الطيران ونصائح لتجنب ارتكابها. تصرفات مزعجة يقوم بها ركاب الطائرة خلال رحلات الطيرانطلب تبديل المقاعد

من أكثر التصرفات إزعاجًا، أن لا يلتزم أحد المسافرين بالمقعد المخصص له، بل وقد يطلب من المسافرين الآخرين تبديل المقاعد معهم، حتى يتسنى له أن يجلس بجوار أسرته، أو بجوار الشباك، وهو تصرف مزعج إذا تعرضت له يجب التواصل مع طاقم الطائرة حتى لا يحدث أي نزاع بين المسافرين.



تبديل المقاعد

عدم احترام المساحة

يجب على الراكب الجالس على مقعد في الطائرة ألا يستخدم أكثر من مسند، ويضع ذراعيه على مسند الذراع الخاص به على مقعده فقط، فقد يجلس راكب الطائرة باسترخاء أكثر من اللازم ويستخدم مساند الذراعين الخاصة بالمقعد المجاور أيضاً، مما يضايق الراكب الجالس بجواره.

يجب أيضًا تجنب تمديد مقعدك إلى الخلف بشكل مفرط أو مد القدمين على المقعد الأمامي. مما قد يؤدي ذلك إلى إزعاج المسافرين الآخرين وتقليل المساحة المتاحة لهم.



مساند المقاعد

خلع الحذاء أو الجوارب أثناء الرحلة

قد يجد راكب الطائرة أن الأمر مزعج عند خلع أحد الركاب حذائه على متن الطائرة، بل قد يخلع جواربه أيضاً، فهذا أمر غير محبب ويشعر المسافر بعدم الراحة عند قيام الشخص المجاور بفعل ذلك.



خلع الحذاء أو الجوارب

التحدث مع الركاب الآخرين

قد يشعر المسافر ببعض الانزعاج إذا تحدث معه شخص لا يعرفه على متن الطائرة، قد يظن البعض أنه أمر جيد حتى يتسنى له التعرف عليه وتمضيه الوقت، ولكن البعض يجد أنه

أمر غير مريح، فالبعض لا يحب أن يتحدث مع الغرباء ويرى أنه انتهاك لأداب السفر.



التحدث مع الركاب الآخرين

وضع الهاتف على مكبر الصوت

قد يشعر مسافر الطائرة بالانزعاج عندما يتحدث راكب الطائرة عبر الهاتف ولا يضع سماعات الرأس ويتحدث عبر مكبرات الصوت، وقد يشاهد شخص مقطع فيديو خاص به عبر مكبر الصوت مما يجعل

المسافر منزعج لأن الصوت يكون مرتفع، ولهذا يجب الشخص أن يراعى الناس بجواره.



وضع الهاتف على مكبر الصوت