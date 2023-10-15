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3 تمارين سهلة يمكن تنفيذها فى المكتب خلال يوم العمل للتخفيف من آلام الظهر

10/15/2023 4:25:45 AM
(MENAFN- Youm7) يقضي الكثيرون ساعات طويلة في المكتب، وهذا يجعلهم يعانون من آلام الظهر التي يسببها الجلوس لفترات طويلة ولاسيما مع اختيار وضعية جلوس خاطئة، ومع ذلك، يمكن اتخاذ بعض التدابير البسيطة لتخفيف آلام الظهر وتعزيز الراحة أثناء العمل، فيما يلي ثلاث تمارين سهلة يمكن تنفيذها في المكتب لتخفيف آلام الظهر وفقًا لموقع indiatimes:




تمارين


التمدد والانحناء الظهري


قم بالوقوف بجانب مكتبك وضع يدك على سطح المكتب للدعم.

اثنِّ ركبتيك قليلاً وانحنِّ إلى الأمام من الخصر، وليس العمود الفقري.

ابقَ في هذا الوضع لمدة 10-15 ثانية، ثم ارتفع ببطء.

قم بتكرار هذه التمرين 5-10 مرات، وحاول فعلها بانتظام خلال يومك العمل.


تمارين الدوران الجانبي


اجلس على كرسيك بشكل مريح وضع قدميك على الأرض.

ابدأ بالتدوير بلطف في الجزء العلوي من الجسم إلى اليمين، ثم ارجع إلى الوضع الأصلي.

قم بالتدوير بلطف إلى اليسار، ثم ارجع إلى الوضع الأصلي.

حاول تنفيذ هذه التمرين 10-15 مرة على كل جانب، وتأكد من أنك تشعر بتمدد لطيف في العضلات.




تمارين


تمارين الاسترخاء والتمدد


اجلس على كرسيك بشكل مريح وأغلق عينيك.

ببطء وتدريجيًا، قم بشد عضلات الكتف لمدة 5 ثوانٍ، ثم اتركها تسترخي.

استمر في شد واسترخاء العضلات في الكتفين لمدة 10 مرات.

ابدأ الآن في شد عضلات الرقبة والعنق لمدة 5 ثوانٍ، ثم استرخها.

استمر في شد واسترخاء عضلات الرقبة والعنق لمدة 10 مرات.

هذه التمارين تساعد على تخفيف التوتر في العضلات وتحسين الدورة الدموية.



بالإضافة إلى ممارسة التمارين المذكورة أعلاه، يمكن أن تكون هناك بعض الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها لتقليل آلام الظهر أثناء العمل في المكتب:




تمارين


ضبط وضعية الجلوس


تأكد من أنك تجلس بوضعية صحيحة ومريحة. قم بضبط ارتفاع الكرسي وزاوية المسند الظهري لتوفير الدعم اللازم للظهر. يجب أن تكون القدمين مستويتين على الأرض والظهر مستقيمًا.


استخدام وسائل الدعم



يمكن استخدام وسائل الدعم مثل وسائد الظهر والوسائد القطنية لتحسين وضعية الجلوس وتقليل الضغط على الظهر.


القيام بتمارين الاسترخاء والتمدد بشكل منتظم


بالإضافة إلى التمارين المذكورة أعلاه، يمكن أن تساعد تمارين الاسترخاء والتمدد الأخرى مثل تمارين اليوجا أو التأمل في تخفيف التوتر وتحسين مرونة العضلات.


الوقوف والتحرك بانتظام


حاول الوقوف والتحرك بانتظام خلال فترات العمل الطويلة. قم بالمشي لبضع خطوات أو قم بتمارين بسيطة لتمديد العضلات وتحسين الدورة الدموية.


ضبط ارتفاع سطح المكتب والشاشة


تأكد من أن ارتفاع سطح المكتب ومستوى الشاشة ملائمة لك. يجب أن يكون النص على الشاشة قابلًا للقراءة دون توجيه العنق للأعلى أو للأسفل بشكل مفرط.


الحفاظ على وضعية جلوس نشطة
حاول الحفاظ على وضعية جلوس نشطة وتغيير وضعية الجلوس بين الجلوس المستقيم والجلوس المائل للأمام بشكل منتظم.






تمارين




تذكر أنه من الضروري أن تتخذ فترات استراحة منتظمة للوقوف والتحرك وتمديد العضلات. إذا استمرت آلام الظهر أو تفاقمت، يُنصح بمراجعة مقدم الرعاية الصحية المختص لتقييم الحالة وتقديم العلاج المناسب.














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