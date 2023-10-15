قواعد إتيكيت مهمة لاستخدام السوشيال ميديا.. الاسكرين شوت خيانة

MENAFN - Youm7) تعد مواقع التواصل الاجتماع من أهم المواقع والتطبيقات التي يستخدمها الجميع يوميًا تقريبًالما فيها من معلومات مكتوبة ومصورة وإمكانية للتواصل بالمكالمات النصية الهاتفية ومكالمات الفيديو، فهي تحقق استفادة كبيرة للجميع سواء في مجال العلاقات الإنسانية أو العمل، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطورالتالية إتيكيت التعامل مع مواقع التواصل الاجتماع فيس بوك واتساب وفقًا لما أشارت إليها هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية.

إتيكيت التعامل على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

قالت خبيرة لـ "اليوم السابع": "فيس بوك هو عالم كبير يحتوي على كل ما تريد وما لا تريد، لذا عند استخدامه حدد أولوياتك ومن ثم ابدأ فلا يصح أن تضيع وقتك في أمر غير مهم، لا يصح المجادلة على تعليق شخص لا تعرفه في منشورعلى حائط أحد الأصدقاء فهذا الأمر يثير ضيق صاحب المنشور وصاحب التعليق، كل شخص له أفكاره وآراؤه ومعتقداته ويقوم بنشرها".

تابع: "من غير اللائق إذا كنت كصديق مع هذه الأفكارأو ضدها فليس من الأدب أن تقوم بمهاجمة صاحب المنشور أو التقاط صورة للمنشور ومحاولة نشرها والتهكم عليها".

وإذا لم تكن هناك صداقات عائلية فلا يصح إرسال صداقات لأسر زملائك في العمل كزوجاتهم وأطفالهم، فلن تفيد صداقتهم و لكن ستثير مشاعر الضيق لأصدقائك وقد تظهر بمظهر لا يليق بك.

وأضافت: "إرسال طلبات الألعاب تعد من أكثر الرسائل التي ليس لها قيمة لدي الأشخاص الذين لا تعرفهم إذا كنت لا تفضل مشاهدة قصص الأخرين علي فيس بوك فلا تحاول فتحها بدون عمل ريأكت عليها فمن غير اللائق أن تظهر كصديق مراقب للقصص فقط.

وتابعت: سرقة الأفكار والمنشورات على فيس بوك تعتبر أمر يحدث يوميا وهو خطأ غير لائق فمن الأفضل.



وتقول:" أما بالنسبة للواتساب فلا يصح إرسال رسالة صوتية يحتوي على عدد دقائق تضاهي المكالمة الهاتفية فلابد من الاختصار في الرسالة الصوتية بقدر الإمكان، مع بداية الرسالة الصوتية بكلمات مفتاحية و ختاميه راقية.

وكذلك في العمل فالمختصر المفيد بكلمات قصيرة لا تحمل أكثر من معني تعطيك النتائج، أيضاً لا يصح عمل مكالمة عن طريق الواتساب في أوقات متأخرة من الليل إلا في الظروف القصوى، مع الاعتذار الكامل عن الاتصال بهذا الوقت، وفي كل الأحوال أخذ صورة من محادثتك مع أحد الأشخاص يعتبر خيانة لأمانات المجالس وأمر يفقدك رقيك و ثقة الأخرين في أمانتك.



إتيكيت التعامل على فيس بوك







