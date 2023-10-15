Sunday, 15 October 2023 12:36 GMT

أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

10/15/2023 4:25:36 AM
(MENAFN- Youm7) ننشر أسعار الدواج ، فى السوق اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 65 جنيهًا استجابة لمبادرة مجلس الوزراء بخفض الأسعار، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 73 و 75 جنيها، بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

وقرر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه بدءاً من غدًا الأحد 15 أكتوبر تبدأ المزارع في خفض أسعار بيع الفراخ البيضاء لتسجل 65 جنيها كما تم خفض سعر كرتونة البيض لتسجل 115 جنيها تسليم المزرعة

وأعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن تفاصيل مشاركته فى مبادرة الحكومة التى تم الإعلان عنها لخفض أسعار السلع الغذائية من خلال توفير الدواجن والبيض بأسعار مخفضة وفى متناول المستهلك، وذلك فى إطار جهود الحكومة لضبط الأسعار فى الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.








MENAFN15102023000132011024ID1107241953

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث