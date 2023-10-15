أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

(MENAFN
- Youm7) ننشر أسعار الدواج ، فى السوق اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 65 جنيهًا استجابة لمبادرة مجلس الوزراء بخفض الأسعار، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 73 و 75 جنيها، بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.
وقرر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه بدءاً من غدًا الأحد 15 أكتوبر تبدأ المزارع في خفض أسعار بيع الفراخ البيضاء لتسجل 65 جنيها كما تم خفض سعر كرتونة البيض لتسجل 115 جنيها تسليم المزرعة
وأعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن تفاصيل مشاركته فى مبادرة الحكومة التى تم الإعلان عنها لخفض أسعار السلع الغذائية من خلال توفير الدواجن والبيض بأسعار مخفضة وفى متناول المستهلك، وذلك فى إطار جهود الحكومة لضبط الأسعار فى الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
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