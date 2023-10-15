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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

10/15/2023 4:25:36 AM
(MENAFN- Youm7) استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 20160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 24386 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 8457 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 5585 نقطة.












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