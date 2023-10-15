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سلامة الغذاء: 73 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية بكل المحافظات خلال أسبوع

10/15/2023 4:25:36 AM
(MENAFN- Youm7) أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 36، وذلك عن الفترة من 7 - 13 أكتوبر الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على التي نرصدها في السياق التالي.




أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:


نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 73 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، وتم تسجيل 4 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 1 مصنع بالقائمة البيضاء.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 18 زيارة، وسجلت 4 منشآت لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 2 محطة تعبئة لاشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 262 إذن تصدير لحاصلات زراعية.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3000 رسالة ، وبلغت الرسائل المصدرة 122000 طن، تنوعت مابين 530 صنف من خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت البطاطا الحلوة هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها البطاطس والفاصولياء بإجمالي 5000 طن لكل منهما، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 10000 طن، ثم الفراولة والمانجو بـــإجمالي 6000 طن لكل منهما.



ومثلت السعودية الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السودان والمغرب من إجمالي 130 دولة مستوردة.



واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 470 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 418 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 374 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1755 رسالة بنحو 222470 طن، وتم رفض 11 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 182 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 78 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أمريكا واستراليا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 454 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء دمياط بـ 393 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بإجمالي 381 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 51 منتج و19 شركة، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت 958 منتج جديد، وأصدرت 3 شهادات بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 2081 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 560 عينة لأغذية معدة للتصدير، و335 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 73 عينة منتجات الأغذية الخاصة.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 43 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) بمحافظات الجيزة، القليوبية، البحيرة، الشرقية، الغربية، المنوفية، كفرالشيخ، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 34 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 21 شكوى، وجاري فحص 13 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 224 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 31 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.



كما شاركت الهيئة في ندوة افتراضية نظمتها مؤسسة Colead بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، واستعرضت الندوة تكنولوجيا صناعة الخضر والفاكهة وتقليل الفاقد من الأغذية.



وتم تسجيل 631 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 356 معاينة لمحال عامة.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 18 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 5 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات الجيزة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، البحر الأحمر، الغربية، القاهرة، السويس، الدقهلية، القليوبية، قنا والبحيرة، كما تم استيفاء عدد 1 منشأة تخزينية لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي العدد إلى 238 منشأة تخزينية مستوفاة للاشتراطات.

وتم معاينة عدد 6 مخازن تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي في محافظات الجيزة، البحر الأحمر، قنا والغربية.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، دمياط، الجيزة، الشرقية، المنوفية، الفيوم والاسماعيلية، وتم استيفاء 1 محلب لاشتراطات الهيئة ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة للاشتراطات إلى 52 محلبًا.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 74 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، السويس، سوهاج وبور سعيد، وتم تسجيل 2 مطعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 23 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية والقليوبية، وسجلت 1 وحدة طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري، فيما استوفت 1 وحدة طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 335 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى 5 تظلمات تختص بالإغذية الخاصة.



وأجرت الإدارة العامة للمجازر 5 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، وأصدرت 10 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.



كما تم الاشتراك مع الإدارة العامة للرقابة على المصانع في زيارة رقابية على أحد مصانع الجيلاتين.



وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 20 زيارة رقابية على مراكب / سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.



حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 65 حملة تفتيشية موسعة على 400 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 15500 قطعة شوكولاتة و 500 ألف عبوة عصير مغشوشة، 9 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 300 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.



كما تم تحرير 72 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (لحوم، مقرمشات، شوكولاتة، منتجات عطارة).

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 122 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 44 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 391 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 1954 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 143 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 49 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (فاراسكور، السرو، ميت أبو غالب، الروضة، دمياط) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 79 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر حملات تفتيشية مشتركة مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك على 22 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 160 علبة جبنة مجهولة المصدر، وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.



كما قام الفرع بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية في شن حملات استهدفت أماكن تداول المكملات الغذائية والأغذية الخاصة للتأكد من تسجيل تلك المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء من عدمه، وتم ضبط كمية من المكملات الغذائية والأغذية الخاصة مجهولة المصدر وغير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم تحرير محضر بالواقعة.


















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