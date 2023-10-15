جائزة البوكر.. لدغة النحل رواية مذهلة تناولت أزمة المناخ بشكل مختلف

MENAFN - Youm7) كشف أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر للرواية العالمية، حيثيات وصول رواية "لدغة النحلة " للكاتب بول موراى، إلى القائمة القصيرة فى دورتها لعام 2023.

وتحدث أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر للرواية العالمية، خلال حوار أجرته معهم الجائزة، ونشرته عبر موقعها الرسمى، عن رواية "لدغة النحل"..

وإلى نص الحوار..

لجنة تحكيم جائزة البوكر 2023 كيف يمكنكم تلخيص هذه الرواية لتشجيع القراء؟

لدغة النحل هي قصة مضحكة وحزينة وصادقة للغاية لعائلة "بارنز"، تدور أحداثها في أيرلندا المعاصرة ومكتوبة بقدر كبير من الذكاء والرحمة.

وبرأيكم هل سيحبها القراء؟

الشخصيات فى رواية "لدغة النحل" لا تنسى. إنهم يصرون على الأمل ويقدمون على لحظات مذهلة من الحب والكرم، على الرغم من عيوبهم ومشاكلهم التي لا تعد ولا تحصى.

الكاتب الأيرلندى بول موراى وهل هناك شخصية معينة فى الرواية سيتعلق بها القراء؟

"إيميلدا بارنز" هي إبداع رائع كشف عنه "موراي" بمهارة أسرار العائلة التي قادتهم جميعًا إلى وضعهم الحالي. إن استجابة "إيميلدا" لمصاعب طفولتها كانت شجاعة وخادعة للذات وإنسانية تمامًا في الوقت نفسه.

رواية لدغة النحل للكاتب بول موراى على الرغم من كونها رواية خيالية هل هناك أي شيء يتعلق بقضايا اليوم؟

يكمن قلق بول موراي بشأن أزمة المناخ في الخلفية ويؤثر أيضًا على القصة. شخصياته في نقاط مختلفة من المشاركة والإنكار.