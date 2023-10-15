جائزة البوكر.. لدغة النحل رواية مذهلة تناولت أزمة المناخ بشكل مختلف

(MENAFN
- Youm7) كشف أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر للرواية العالمية، حيثيات وصول رواية "لدغة النحلة " للكاتب بول موراى، إلى القائمة القصيرة فى دورتها لعام 2023.
وتحدث أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر للرواية العالمية، خلال حوار أجرته معهم الجائزة، ونشرته عبر موقعها الرسمى، عن رواية "لدغة النحل"..
وإلى نص الحوار..
لجنة تحكيم جائزة البوكر 2023 كيف يمكنكم تلخيص هذه الرواية لتشجيع القراء؟
لدغة النحل هي قصة مضحكة وحزينة وصادقة للغاية لعائلة "بارنز"، تدور أحداثها في أيرلندا المعاصرة ومكتوبة بقدر كبير من الذكاء والرحمة.
وبرأيكم هل سيحبها القراء؟
الشخصيات فى رواية "لدغة النحل" لا تنسى. إنهم يصرون على الأمل ويقدمون على لحظات مذهلة من الحب والكرم، على الرغم من عيوبهم ومشاكلهم التي لا تعد ولا تحصى.
الكاتب الأيرلندى بول موراى وهل هناك شخصية معينة فى الرواية سيتعلق بها القراء؟
"إيميلدا بارنز" هي إبداع رائع كشف عنه "موراي" بمهارة أسرار العائلة التي قادتهم جميعًا إلى وضعهم الحالي. إن استجابة "إيميلدا" لمصاعب طفولتها كانت شجاعة وخادعة للذات وإنسانية تمامًا في الوقت نفسه.
رواية لدغة النحل للكاتب بول موراى على الرغم من كونها رواية خيالية هل هناك أي شيء يتعلق بقضايا اليوم؟
يكمن قلق بول موراي بشأن أزمة المناخ في الخلفية ويؤثر أيضًا على القصة. شخصياته في نقاط مختلفة من المشاركة والإنكار.
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