مدير مجمع الفنون: ننظم معرضًا استيعاديًا لـ سعيد العدوى يضم 182 عملاً

MENAFN - Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا نادرًا لأعمال الفنان الراحل سعيد العدوي ، تحت عنوان "العدوي .. غياب مفاجئ وحضور دائم"، والذي يُفتتح في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء، بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك، ويُعد المعرض هو الأول من نوعه بهذا المستوى كمًا وكيفًا حيث سيضم 182 عملاً، ويأتي بمناسبة مرور خمسون عاماً على رحيل الفنان.

لوحات معرض سعيد العدوى





وقال على سعيد رئيس الإدارة المركزية للفنون ومنظم المعرض: كأنه كان يدرك قُرب موعد الفراق، فأهدانا كل هذا الكم من الإبداع الهائل لعالمه الآثر الذي نسجه من خياله وأفصح لنا عنه على ورق الرسم، وأبدع سعيد العدوي فَصَدَق في إبداعه، ومن خلال تكويناته الغرائبية المثيرة خلق عالماً وفتح باباً وأرسى قواعداً وترك إرثاً فأحدث أثراً ثم رحل.

لوحات معرض سعيد العدوى

وأوضح على سعيد، نحن أمام تجربة متفردة في تاريخ التشكيل المصري الحديث، تجربة جعلت من العدوي أيقونة لجيله، وأباً روحياً لأجيالٍ لحقت به، فقد شق سعيد العدوي لنفسه طريقاً، ووطأت قدمه أرضاً لم يسبقه إليها أحد، اقتحم زوايا ومساحات جديدة من الإبداع لم يطرق بابها أحداً قبله، تجربة لخَّصها في كلمته التي ختمها بجملته الشهيرة: "هذا هو عالمي" والمتضَمَنة في متن هذا الكتاب، والتي أفصح لنا فيها عن مثيراته وعن أسباب وجود كائناته، ورحل سعيد العدوي ليترك لنا عالماً ننهل من غِناه، نتجول في مفرداته، نتعلم من بساطته، نغوص في غرابته. متناقضاتٌ هي التي منحت تجربة العدوي هذا الغِنى بالغ التفرد؛ فهو عالم معقد من فرط بساطته، غرائبي ينم عن وعيٍ كبيرٍ بالواقع، عالمٌ متماسك مبني على التفكيك. المتبحر في قراءة عالم سعيد العدوي أمامه فرصٌ متعدِّدةٌ لمحاولة تفسير كل ما هو غامض دون عناء، فلم يبخل علينا هذا المبدع الكبير بمفاتيح هذا العالم الغريب، ومنحنا الإذن بالدخول من الباب الصحيح لقراءته.





لوحات معرض سعيد العدوى





لوحات معرض سعيد العدوى





لوحات معرض سعيد العدوى







