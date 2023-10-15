مدير مجمع الفنون: ننظم معرضًا استيعاديًا لـ سعيد العدوى يضم 182 عملاً

(MENAFN
- Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا نادرًا لأعمال الفنان الراحل سعيد العدوي ، تحت عنوان "العدوي .. غياب مفاجئ وحضور دائم"، والذي يُفتتح في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء، بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك، ويُعد المعرض هو الأول من نوعه بهذا المستوى كمًا وكيفًا حيث سيضم 182 عملاً، ويأتي بمناسبة مرور خمسون عاماً على رحيل الفنان.
لوحات معرض سعيد العدوى
وقال على سعيد رئيس الإدارة المركزية للفنون ومنظم المعرض: كأنه كان يدرك قُرب موعد الفراق، فأهدانا كل هذا الكم من الإبداع الهائل لعالمه الآثر الذي نسجه من خياله وأفصح لنا عنه على ورق الرسم، وأبدع سعيد العدوي فَصَدَق في إبداعه، ومن خلال تكويناته الغرائبية المثيرة خلق عالماً وفتح باباً وأرسى قواعداً وترك إرثاً فأحدث أثراً ثم رحل.
لوحات معرض سعيد العدوى
وأوضح على سعيد، نحن أمام تجربة متفردة في تاريخ التشكيل المصري الحديث، تجربة جعلت من العدوي أيقونة لجيله، وأباً روحياً لأجيالٍ لحقت به، فقد شق سعيد العدوي لنفسه طريقاً، ووطأت قدمه أرضاً لم يسبقه إليها أحد، اقتحم زوايا ومساحات جديدة من الإبداع لم يطرق بابها أحداً قبله، تجربة لخَّصها في كلمته التي ختمها بجملته الشهيرة: "هذا هو عالمي" والمتضَمَنة في متن هذا الكتاب، والتي أفصح لنا فيها عن مثيراته وعن أسباب وجود كائناته، ورحل سعيد العدوي ليترك لنا عالماً ننهل من غِناه، نتجول في مفرداته، نتعلم من بساطته، نغوص في غرابته. متناقضاتٌ هي التي منحت تجربة العدوي هذا الغِنى بالغ التفرد؛ فهو عالم معقد من فرط بساطته، غرائبي ينم عن وعيٍ كبيرٍ بالواقع، عالمٌ متماسك مبني على التفكيك. المتبحر في قراءة عالم سعيد العدوي أمامه فرصٌ متعدِّدةٌ لمحاولة تفسير كل ما هو غامض دون عناء، فلم يبخل علينا هذا المبدع الكبير بمفاتيح هذا العالم الغريب، ومنحنا الإذن بالدخول من الباب الصحيح لقراءته.
لوحات معرض سعيد العدوى
لوحات معرض سعيد العدوى
لوحات معرض سعيد العدوى
MENAFN15102023000132011024ID1107241947
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.