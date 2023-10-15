حصن بابليون وسارية الجبل والمعبد اليهودى.. الدولة تحرص على إتاحة المواقع الأثرية

MENAFN - Youm7) حرصت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية على فتح وإتاحة العديد من المواقع السياحية والأثرية الجديدة، وذلك في ضوء تنفيذ خطة الوزارة نحو جعل مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائماً بذاته وخاصة في إطار الترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد ومنها ما تم افتتاحه مؤخرًا من مواقع أثرية، وهو ما تم استعراضه خلال اجتماع أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الـ 17 للجنة المصرية اليابانية العليا للمتحف المصري الكبير، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لإبراز آخر مستجدات الأعمال بالمتحف والموقف التنفيذي للأعمال الجاري الانتهاء منها، ولهذا نستعرض عددًا من تلك المشروعات التي تم افتتاحها خلال الشهور الماضية.

جامع سليمان باشا الخادم

تم افتتاح الجامع بعد النتهاء من ترميمه، والذى يعتبر أول جامع عثمانى أنشئ فى مصر، والذى يقع بجوار السور الشمالى لقلعة صلاح الدين، فى الجزء العسكرى من القلعة، ويعرف باسم جامع سارية الجبل،







يعتبر جامع سليمان باشا أول جامع عثمانى أنشئ فى مصر. وقد حلّ الجامع محل مسجد قديم كان قد أنشأه عام "535 هـ ــ1140 م" أبو منصور قسطه غلام المظفر بن أمير الجيوش الذى كان والياً على الإسكندرية فى العصر الفاطمة، عندما أصاب الخراب المسجد القديم، جدده سليمان باشا تجديداً كاملاً فأعاد بناء المسجد على الطراز العثمانى الذى أنشئت وفقاً له مساجد الآستانة مثل جامع السليمانية "بنى عام 965 هـ

ــ 1558 م" فى اسطنبول.

ويتميز هذا الطراز بتغطية المساجد بالقباب وأنصاف القباب، وتزويدها بالمآذن القلمية، وتكسية الجدران الداخلية ببلاطات خزفية. وشيد الجامع أصلاً للجنود الإنكشارية، وهم طائفة من جيوش العثمانيين الذين دخلوا مصر عام 922 هـ ــ 1517 م مع السلطان سليم "حكم فى الفترة "918 – 926 هـ / 1512 – 1520 م" وسكنوا داخل الأسوار الشمالية للقلعة، بعد أن تهدم جزء كبير من مسجد الناصر محمد بن قلاوون ولم يعد صالحاً لإقامة الصلاة.

سور مجرى العيون

تم افتتاح برج مأخذ سور مجرى العيون، وهو عبارة عن قناطر للمياه تقع بمنطقة مصر القديمة بشارع مجرى العيون وطريق صلاح سالم، وسور مجرى العيون والمعروف باسم قناطر المياه، أنشأه السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى ، ثم جددها السلطان الناصر محمد بن قلاوون تجديدا كاملا سنة 712 هـ - 1312 م، وأقام لها السلطان الغوري خلال حكمة مأخذا للمياه به ست سواق بالقرب من مسجد السيدة عائشة.

ولم يبق من القناطر العتيقة التي أنشأها صلاح الدين شئيا غير بقايا قليلة في بداية المجرى من ناحية القلعة مواجهة لمسجد السيدة عائشة، وكان قد أعاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون بناءها كاملة على مرحلتين، وقد أنشأ خلالهما أربع سواق على النيل بفم الخليج لرفع الماء من خليج صغير عند حائط الرصد الذي يعرف اليوم باسم اسطبل عنتر تجاه مسجد أثر النبى، حسب ما جاء بموقع مشروعات مصر، وتتكون عمارة هذه القناطر من سور ضخم يمتد من فم الخليج حتى ميدان السيدة عائشة بعدما كان قديما حتى القلعة وقد بنى ها السور من الحجر النحيت وتجرى عليه مجراه فوق مجموعة ضخمنه من القناطر (العقود) المدببة كانت تنتهى بصب مياها في مجموعة من الآبار الضخمة داخل القلعة، وفي عصر السلطان الغورى أقيم لهذه القناطر مأخذ مياه آخر به ست سواق بالقرب من السيدة نفسية لتقوية تيار المياه الواصلة منها إلى آبار القلعة.

معبد بن عزرا اليهودى

معبد بن عزرا اليهودي التاريخي بمصر القديمة وحصن بابليون بعد انتهاء مشروع ترميمهما وتطويرهما، ومعبد بن عزرا بمصر القديمة المسجل عام 1984، ومعبد موسى بن ميمون بحارة اليهود بالموسكي المسجل عام 1986، ومعبد حاييم كابوسى بحارة اليهود والمسجل عام 1987، وشعار هشمايم بشارع عدلى مسجل عام 1987، ومعبد نسيم أشكنازى بشارع الجيش المسجل عام 1995، ومعبد اليهود الأشكناز بشارع الجيش مسجل عام 1999، ومعبد كرايم بالظاهر المسجل عام 1996، ومعبد موسى الدرعى بالعباسية المسجل عام 1997، ومعبد حنان بقنطرة غمره والمسجل عام 1997.



علاوة على معبدين بالإسكندرية هما معبد (إلياهو النبى) بشارع النبي دانيال ومسجل عام 1987، ومعبد (يعقوب منشة) اليهودى بميدان المنشية المسجل 2018.











"حصن بابليون"

حصن بابليون الذى تم افتتاحه خلال العام الحالي بعد ترميمه، يقع فى القاهرة وبالتحديد فى منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، هو الحصن الذى أمر ببنائه فى القرن الثانى الميلادى فى عهد الاحتلال الرومانى لمصر وقام بترميمه وتوسيعه وتقويته الإمبراطور الرومانى أركاديوس فى القرن الرابع، وعملت وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية على ترميم الحصن، حيث وصلت نسبة الإنجاز لـ ما يقرب من 95% من أعمال الصيانة اللازمة له، ولهذا نستعرض أبرز المعلومات عن الحصن.



يعرف الحصن الرومانى بقصر الشمع أو قلعة بابليون وتبلغ مساحته حوالى نصف كيلومتر مربع ويقع بداخله المتحف القبطى وست كنائس قبطية ودير، اطلاق اسم قصر الشمع على هذا الحصن أيضاً يرجع إلى أنه فى أول كل شهر كان يوقد الشمع على أحد ابراج الحصن التى تظهر عليها الشمس ويعلم الناس بوقود الشمع بانتقال الشمس من برج إلى آخر.







وقد استعمل فى بناء الحصن أحجار أخذت من معابد فرعونية وأكملت بالطوب الأحمر ولم يبق من مبانى الحصن سوى الباب القبلى يكتنفه برجان كبيران - وقد بنى فوق أحد البرجين الجزء القبلى منه الكنيسة المعلقة - كما بنى فوق البرج الذى عند مدخل المتحف القبلى كنيسة مار جرجس الرومانى للروم الأرثوذكس "الملكيين" أما باقى الحصن وعلى باقى السور فى بعض أجزاؤه من الجهة الشرقية والقبلية والغربية بنيت الكنائس - المعلقة - وأبو سرجة - ومار جرجس - والعذراء قصرية الريحان - ودير مار جرجس للراهبات - والست بربارة - ومعبد لليهود .





فى عام 641 سقط الحصن فى يد عمرو بن العاص بعد حصار دام نحو سبعة أشهر 18 ربيع الآخر 20 هـ وكان سقوطه إيذانًا بدخول الإسلام مصر، واختار بن العاص مكان صحراوى يعتبر عسكريا موقعا استراتيجيا شمال حصن بابليون وأقام فيه مدينة الفسطاط فوق عدة تلال يحدوها جبل المقطم شرقا وخلفه الصحراء التى يجيد فيها العرب الكر والفر والحرب والنيل غربا ومخاضة بركة الحبش جنوبا وهما مانعان طبيعيان، حسب ما ذكر موقع الهيئة العامة للإستعلامات، وشيد عمرو بن العاص مدينة الفسطاط كمدينة حصن وبها حصن بابليون لتكون مدينة للجند العرب.