معرض رسائل الشمس محاولة التواصل مع الحضارة المصرية لـ حسن كامل اليوم

MENAFN - Youm7) يفتتحجاليرى موشن للفن بالزمالك معرض رسائل الشمس للفنان حسن كامل ، اليوم الأحد، في السابعة مساءً، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 9 نوفمبر 2023.

وقال الجاليرى، في بيان، يستمر حسن كامل فى محاوله مد جسور التواصل مع حضارة مصر القديمة من خلال تقديم سبع رسائل من شمس مصر، نظراً لأن الشمس المسئولة عن العالم المرئى والنور والنهار والعمل، كما أن المعرض يحمل رسائل تحمل رموز ومفاهيم مصرية أصيلة ممتدة ومؤثرة فى حياتنا المعاصرة، كما أن المعرض دعوة مستمرة للفنان حسن كامل للاستقواء بتاريخ مجيد غني لإنعاش وتقوية واقعنا المعاصر.

معرض رسائل الشمس

الفنان حسن كامل، نحات مصرى من ولد فى القاهرة 14 نوفمبر 1967، حصل على بكالوريوس كلية التربية الفنية جامعة حلوان عام 1991، ثم ماجستير كلية التربية الفنية جامعة حلوان عام 1998، ثم دكتوراه الفلسفة في التربية الفنية عام 2004، وهو رئيس شعبة النحت بنقابة التشكيليين.

أقام العديد من المعارض الخاصة، وشارك في معارض جماعية محلية، وشارك أيضاً في معارض جماعية دولية، من أهم معارضه معرض "الخبيئة"، وعن اسم المعرض الخبيئة، قال كامل، إن الخبيئة هي شئ ثمين يخبئه الناس لقيمته العالية.

حصل على العديد من الجوائز، الجائزة الثالثة في النحت من صالون الشباب الثانى عشر 2000، والجائزة الثانية في مسابقة تصميم عمل ميدانى يخلد ذكرى عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 2001، جائزة الاقتناء المعرض القومى للفنون التشكيلية 2003، الجائزة الأولى لتصميم عمل ميدانى بمدينة شرم الشيخ، تنظيم شركة سياحية كبرى بالتعاون مع وزارة السياحة 2006.