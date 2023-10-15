معرض رسائل الشمس محاولة التواصل مع الحضارة المصرية لـ حسن كامل اليوم

(MENAFN
- Youm7) يفتتح
جاليرى موشن للفن بالزمالك معرض رسائل الشمس للفنان حسن كامل ، اليوم الأحد، في السابعة مساءً، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 9 نوفمبر 2023.
وقال الجاليرى، في بيان، يستمر حسن كامل فى محاوله مد جسور التواصل مع حضارة مصر القديمة من خلال تقديم سبع رسائل من شمس مصر، نظراً لأن الشمس المسئولة عن العالم المرئى والنور والنهار والعمل، كما أن المعرض يحمل رسائل تحمل رموز ومفاهيم مصرية أصيلة ممتدة ومؤثرة فى حياتنا المعاصرة، كما أن المعرض دعوة مستمرة للفنان حسن كامل للاستقواء بتاريخ مجيد غني لإنعاش وتقوية واقعنا المعاصر.
معرض رسائل الشمس
الفنان حسن كامل، نحات مصرى من ولد فى القاهرة 14 نوفمبر 1967، حصل على بكالوريوس كلية التربية الفنية جامعة حلوان عام 1991، ثم ماجستير كلية التربية الفنية جامعة حلوان عام 1998، ثم دكتوراه الفلسفة في التربية الفنية عام 2004، وهو رئيس شعبة النحت بنقابة التشكيليين.
أقام العديد من المعارض الخاصة، وشارك في معارض جماعية محلية، وشارك أيضاً في معارض جماعية دولية، من أهم معارضه معرض "الخبيئة"، وعن اسم المعرض الخبيئة، قال كامل، إن الخبيئة هي شئ ثمين يخبئه الناس لقيمته العالية.
حصل على العديد من الجوائز، الجائزة الثالثة في النحت من صالون الشباب الثانى عشر 2000، والجائزة الثانية في مسابقة تصميم عمل ميدانى يخلد ذكرى عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 2001، جائزة الاقتناء المعرض القومى للفنون التشكيلية 2003، الجائزة الأولى لتصميم عمل ميدانى بمدينة شرم الشيخ، تنظيم شركة سياحية كبرى بالتعاون مع وزارة السياحة 2006.
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