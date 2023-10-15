كيفية تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب على هواتف أيفون.. 5 خطوات

(MENAFN
- Youm7) إذا كنت من محبي YouTube فقد ترغب في معرفة مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة على YouTube، وكيفية تنزيل مقاطع فيديو YouTube على الأجهزة المختلفة التى تتعامل معها خلال استخداماتك على مدار اليوم ومنها أجهزة
iOS.
وقال تقرير ديجيتال تريند ، منذ إصدار iOS 11 عام 2017، يمكنك
تسجيل شاشة iPhone أو iPad وأي شيء يتم تشغيله عليها، بما في ذلك مقاطع فيديو YouTube ، وهذه الطريقة مناسبة لجهازك، مما يجعلها مجانية وسهلة الاستخدام.
الخطوة 1: ارفع الفيديو إلى أعلى على YouTube.
الخطوة 2: تغيير الاتجاه إلى أفقي.
الخطوة 3: اسحب لأعلى في مركز التحكم وحدد زر التسجيل (دائرة داخل دائرة).
الخطوة 4: عند انتهاء الفيديو، حدد زر التسجيل مرة أخرى لإيقاف التسجيل.
الخطوة 5: يتم حفظ الفيديو في ألبوم الكاميرا.
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