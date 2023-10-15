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كيفية تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب على هواتف أيفون.. 5 خطوات

10/15/2023 4:25:29 AM
(MENAFN- Youm7) إذا كنت من محبي YouTube فقد ترغب في معرفة مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة على YouTube، وكيفية تنزيل مقاطع فيديو YouTube على الأجهزة المختلفة التى تتعامل معها خلال استخداماتك على مدار اليوم ومنها أجهزة
iOS.



وقال تقرير ديجيتال تريند ، منذ إصدار iOS 11 عام 2017، يمكنك
تسجيل شاشة iPhone أو iPad وأي شيء يتم تشغيله عليها، بما في ذلك مقاطع فيديو YouTube ، وهذه الطريقة مناسبة لجهازك، مما يجعلها مجانية وسهلة الاستخدام.



الخطوة 1: ارفع الفيديو إلى أعلى على YouTube.



الخطوة 2: تغيير الاتجاه إلى أفقي.



الخطوة 3: اسحب لأعلى في مركز التحكم وحدد زر التسجيل (دائرة داخل دائرة).



الخطوة 4: عند انتهاء الفيديو، حدد زر التسجيل مرة أخرى لإيقاف التسجيل.



الخطوة 5: يتم حفظ الفيديو في ألبوم الكاميرا.


















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