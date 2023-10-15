5 ميزات من جوجل تضمن سلامة المستخدم وخصوصيته

MENAFN - Youm7) تقود جوجل موجة تحويلية من التدابير الأمنية عبر الإنترنت، في مشهد رقمي دائم التطور، احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين لشهر التوعية بالأمن السيبراني، حيث أدرجت الشركة حلول الأمان والخصوصية الخاصة بها، بما في ذلك المصادقة بدون كلمة مرور وضوابط الخصوصية المحسنة وغيرعا. التنقل بدون كلمة مرور باستخدام مفاتيح المرور

قامت جوجل بالفعل بتعيين مفاتيح المرور الافتراضية لحسابها، إذ إنها أبسط وأكثر أمانًا وتوفر خيارات تسجيل دخول سهلة مقارنةً بكلمات المرور وكلمات المرور لمرة واحدة (OTP).



تعتمد مفاتيح المرور على أمان الجهاز وتسمح للمستخدمين باستخدام أجهزتهم لمصادقة تسجيل الدخول.ويعمل الذكاء الاصطناعي في Gmail على جعل رسائل البريد الإلكتروني آمنة ومأمونةوقامت جوحل بتطبيق ميزات الأمان المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في Gmail لجعل تجربة البريد الإلكتروني آمنة.وقالت الشركة إن إعدادها الحالي يوفر حوالي 99.9% من هجمات البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي والبرامج الضارة.وبصرف النظر عن ذلك، أعلن Gmail مؤخرًا عن متطلبات جديدة للمرسلين الكبار لجعل البريد الإلكتروني أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام للجميع. ميزات التحكم في الخصوصية المضمنة نفذت جوجل أيضًا تحديثات جديدة لعناصر التحكم في الخصوصية التي تساعدك على حماية معلوماتك الشخصية بسهولة. وصول أسهل إلى "مسح بيانات التصفح"

طرحت جوجل تحسينات جديدة على أدوات الحذف في كروم على نظام أندرويد، وسيكون لدى المستخدمين قريبًا خيار حذف آخر 15 دقيقة من سجل التصفح الأخير بسرعة بالإضافة إلى بيانات الموقع وعلامات التبويب الحديثة.

ما عليك سوى النقر على النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من متصفح Chrome وتحديد "مسح بيانات التصفح". تفاصيل حول التسريبات وانتهاكات البيانات من الويب المظلم

تمتلك جوجل أيضًا ميزة تقرير الويب المظلم التي تساعد المستخدمين على معرفة ما إذا كان عنوان Gmail الخاص بهم قد تعرض للويب المظلم.



إلى جانب هذا، تتيح الميزة أيضًا للمستخدمين معرفة كيف يمكنهم حماية بياناتهم عبر الإنترنت، فكل ما يتعين على المستخدمين فعله هو تسجيل الدخول إلى تطبيق جوجل ثم النقر على صورة ملفهم الشخصي لفتح القائمة.يمكن العثور على تقارير الويب المظلمة في قائمة الحساب على نظام التشغيل Android وستتوفر قريبًا على نظام التشغيل iOS.يمكن لمدير كلمات المرور من جوجل، المدمج في تطبيق جوجل، أن يعمل كموفر للملء التلقائي على أجهزة iOS، مما يجعل إدارة كلمات المرور أكثر ملاءمة وأمانًا.الأمن السيبراني خارج نطاق منتجات جوجل

وقالت جوجل إنها تتعاون مع وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) لتثقيف المستخدمين حول أفضل الممارسات.



ويتضمن هذا التعاون سلسلة من مقاطع الفيديو الإعلامية المصممة لرفع مستوى الوعي حول الأمن السيبراني، وتسليط الضوء على أهمية المصادقة متعددة العوامل، واستخدام كلمة مرور قوية، وتحديثات البرامج المنتظمة، وتحديد عمليات الاحتيال.