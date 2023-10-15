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لا تشحن موبايلك طوال الليل لهذا السبب

10/15/2023 4:25:29 AM
(MENAFN- Youm7) كشف أحد الخبراء عن أنه إذا كنت ترغب في إطالة عمر البطارية ، فلا يجب عليك أبدًا شحن هاتفك طوال الليل، حيث قال ريتيش تشوج، الأستاذ المشارك في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة CQUniversity Australia: "ستستغرق معظم الهواتف الذكية من الجيل الجديد ما بين 30 دقيقة وساعتين لشحنها بالكامل".



وأضاف تشوج، "لذلك فإن شحن هاتفك طوال الليل ليس أمرًا غير ضروري فحسب، بل إنه يؤدي أيضًا إلى تقلص عمر البطارية."



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحدث هذا لأن بطاريات الليثيوم أيون التي تشغل الهواتف الذكية الحديثة تتحلل كيميائيًا نتيجة لأشياء مثل أنماط الشحن والتقلبات في درجات الحرارة وكمية استخدام الجهاز.



كما أنه في حالة الشحن طوال الليل، هذا يعني أن بطاريتك تحصل على دفعة تبلغ أربعة أضعاف المدة التي تحتاجها لأنها تُركت موصلة بالكهرباء لمدة ست إلى ثماني ساعات.



لعل الخبر السار هو أن معظم الأجهزة تتوقف تلقائيًا عن الشحن عندما تصل بطاريتها إلى 100% لمنع ارتفاع درجة الحرارة، ومع ذلك، تكمن المشكلة في أنه نظرًا لأن التطبيقات تعمل في الخلفية طوال الليل، فإن الجهاز يستمر حتماً في الانخفاض إلى 99%.



في كل مرة يحدث هذا، يبدأ الهاتف في تعزيز بطاريته مرة أخرى بطريقة تعرف باسم "الشحن المتتابع"، وأوضح تشو في مقال على The Conversation أن "الشحن المتتابع يمكن أن يؤدي إلى تآكل البطارية بمرور الوقت".



كما أن الشيء الآخر الذي يضر بشكل خاص بعمر بطاريات الليثيوم أيون هو عندما تترك هاتفك ينفد من الطاقة تمامًا، وبدلا من ذلك، يجب أن تهدف إلى الحفاظ على مستوى الشحن لديك بين 20-80 في المائة، وفقا لخبير إصلاح الهواتف المتخصص في تجديد الهواتف القديمة.



قد يبدو ذلك صعب، ولكن العديد من الهواتف الجديدة توفر خيار تحسين الشحن حتى لا تضع ضغطًا غير ضروري على البطارية، وقال Kewin Charron، كبير مديري عمليات التجديد في Back Market: "بالنسبة لأجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 13 والإصدارات الأحدث، انتقل إلى إعدادات iPhone > البطارية > صحة البطارية والشحن، وحدد شحن البطارية المحسّن".



سيؤدي هذا الإعداد تلقائيًا إلى تقليل تآكل البطارية، مما يؤدي إلى تحسين عمرها الافتراضي، وقالت أبل ، إن الميزة تؤخر شحن iPhone بنسبة تزيد عن 80%، وذلك باستخدام التعلم الآلي لتعلم روتينك اليومي بحيث يتم تنشيط شحن البطارية المحسن في الوقت المناسب.



كما أنه مع Android ، يمكن الانتقال إلى الإعدادات، ثم تحديد البطارية > استخدام البطارية، يمكنك معرفة صحة البطارية، ثم ضمن إدارة استخدام البطارية، اضغط فوق محسّن للمساعدة تلقائيًا في إطالة عمر البطارية .
















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