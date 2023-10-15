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الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا لمراقبة الأرض

10/15/2023 4:25:29 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الصين اليوم، الأحد، إطلاق صاروخ من طراز "لونج مارش - 2 دي" لإرسال قمر اصطناعي جديد لمراقبة الأرض، إلى الفضاء.



وأفادت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) بأن القمر الاصطناعي الذي يحمل الاسم الرمزي "يونهاي- 1 04"، انطلق من مركز جيوتشيوان، وسرعان ما دخل إلى المدار المحدد مسبقا، وسيقدم القمر الاصطناعي خدمات للكشف عن البيئات الجوية والبحرية والفضائية، والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، والتجارب العلمية.



بدوره، ذكر مركز جيوتشيوان أن الإطلاق يمثل المهمة رقم 491 لعائلة صواريخ "لونج مارش".
















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