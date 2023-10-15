إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم امام حركة المسافرين والشحن من الطرف الاخر بعد السماح ل 1500 مسافر فقط بالمغادرة .
واكدت إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
مهيبةً بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص اوقات عمل الجسور والمعابر .
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