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أكثر من 400 شهيد في عدوان الاحتلال على غزة أمس

10/15/2023 4:22:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد، يوم امس السبت، أكثر من 400 فلسطيني، وأصيب نحو 1500 آخرون في عشرات الغارات التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت منازلا وبنايات سكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، في اليوم الثامن للعدوان.

وأفاد مراسلنا بأن طيران الاحتلال الحربي نفذ سلسلة غارات استهدفت 10 منازل مأهولة بالسكان في دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 مواطنا، وإصابة نحو 250 آخرين.

وفي مدينة غزة، قال مراسلنا، إن نحو 260 مواطنا استشهدوا جراء غارات شنها طيران الاحتلال على أحياء المدينة، خاصة تل الهوا والرمال، ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

وأشار إلى أن نحو 40 مواطنا استشهدوا في مخيم جباليا بعيد تدمير طيران الاحتلال منازل على رؤس ساكنيها، إضافة إلى نحو 10 مواطنين استشهدوا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، عقب قصف عدد من المنازل.

وفي خان يونس، جنوب القطاع، استشهد نحو 20 مواطنا عقب قصف طائرات الاحتلال لعدد من البنايات السكنية.

وألحقت غارات الطيران الحربي الإسرائيلي، خسائر مادية جسيمة بالبنية التحتية في المناطق المستهدفة، كما تسببت بتدمير عشرات المنازل والبنايات السكنية. وفا

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