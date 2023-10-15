Sunday, 15 October 2023 12:34 GMT

صحة غزة: ارتفاع الشهداء إلى 2329.. وجرائم الاحتلال تطهير عرقي

10/15/2023 4:22:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن عدد الشهداء ارتفع إلى 2329 شهيدا و9024 مصابا معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت أن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي خلال 8 أيام يتجاوز عدد شهداء حرب 2014 خلال 51 يوما.

وأضافت صحة غزة، أن عدد الشهداء في عدوان إسرائيل على القطاع يؤكد أن جرائمها بحق شعبنا تطهير عرقي


MENAFN15102023000072011014ID1107241917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث