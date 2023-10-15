صحة غزة: ارتفاع الشهداء إلى 2329.. وجرائم الاحتلال تطهير عرقي

صحة غزة: ارتفاع الشهداء إلى 2329.. وجرائم الاحتلال تطهير عرقي
التاريخ
10/15/2023 4:22:54 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن عدد الشهداء ارتفع إلى 2329 شهيدا و9024 مصابا معظمهم من النساء والأطفال.
وأضافت أن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي خلال 8 أيام يتجاوز عدد شهداء حرب 2014 خلال 51 يوما.
وأضافت صحة غزة، أن عدد الشهداء في عدوان إسرائيل على القطاع يؤكد أن جرائمها بحق شعبنا تطهير عرقي
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