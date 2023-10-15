بكين: إسرائيل تتصرف خارج حدود الدفاع عن النفس

بكين: إسرائيل تتصرف خارج حدود الدفاع عن النفس
التاريخ
10/15/2023 4:22:54 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الأعمال الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حركة حماس "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس".
وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية -اليوم الأحد- أن وانغ قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان -أمس السبت- إن ما تفعله "إسرائيل يتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، ويجب على قادتها التوقف عن "العقاب الجماعي لسكان غزة".
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