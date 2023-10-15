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بكين: إسرائيل تتصرف خارج حدود الدفاع عن النفس

10/15/2023 4:22:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الأعمال الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حركة حماس "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس".

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية -اليوم الأحد- أن وانغ قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان -أمس السبت- إن ما تفعله "إسرائيل يتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، ويجب على قادتها التوقف عن "العقاب الجماعي لسكان غزة".



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