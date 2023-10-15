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مجازر الاحتلال: 47 عائلة شطبت بالكامل من السجل المدني في غزة

10/15/2023 4:22:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتكبت آلة الحرب الإسرائيلية مجازر في مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، راح ضحيتها 47 عائلة بشكل كامل.

وأفاد مراسلة وكالة وفا نقلا عن مستشفيات قطاع غزة، بأن أكثر من 47 عائلة بواقع 500 مواطن شطبت بشكل كامل من السجل المدني، جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، في عدد من مدن ومخيمات القطاع.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعة مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان على القطاع إلى 2329 شهيدا، و9042 إصابة.

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