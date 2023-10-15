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وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري بعد صراع مع المرض

10/15/2023 4:22:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غيّب الموت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، زوجة الشهيد سمير قصير، فجر اليوم في مستشفى الجامعة الأميركية - بيروت بعد صراع من مرض السرطان.

ونعتها "مؤسسة سمير قصير"، موردة: "بقلوب دامعة وعيون خاشعة، تنعى مؤسَّسة سمير قصير إلى الأصدقاء والأوفياء وعشّاق الحرّية، مؤسِّستها الحالمة ورئيستها الدائمة، الإعلامية جيزيل خوري، بعد حياة من النضال والالتزام والإنجازات".
وُلدت خوري في الأشرفية سنة 1961، وهي متحدرة من بلدة العقيبة الساحلية في قضاء كسروان.

وفي سيرة الراحلة التي عرفت بمسيرتها المهنية في الحوار التلفزيوني الراقي، وبعد اغتيال زوجها الصحافي والمؤرّخ سمير قصير في 2 حزيران 2005، أطلقت الراحلة مؤسّسةً تحمل اسمه في 1 شباط 2006، وحوّلتها إلى إحدى أبرز المؤسسات الإقليمية المتخصصة في رصد الانتهاكات ضد الحرّيات الإعلامية والثقافية في المشرق العربي، ودعم الأصوات الإعلامية المستقلّة في لبنان ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت المؤسسة في بيان النعي: "حملت جيزيل قضية حرية الصحافة إلى المحافل العالمية، دافعةً الاتحاد الأوروبي لإطلاق جائزة سمير قصير لحرية الصحافة عام 2006". انتُخِبت عضواً في مجلس إدارة المنتدى العالمي لتطوير الإعلام بين 2016 و2020، وعضواَ في لجنة تحكيم جائزة "غيلرمو كانو" لحرية الصحافة التي تمنحها اليونسكو. نالت وسام الفنون والآداب الفرنسي من رتبة ضابط عام 2012، ووسام جوقة الشرف الفرنسية من رتبة فارس عام 2019.

انطلقت مسيرة خوري المهنية سنة 1986 في "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، واستضافت أبرز الشخصيات السياسية والثقافية العربية والعالمية في برنامجها "حوار العمر" بين عامَي 1992 و2001، قبل انضمامها إلى مجموعة "أم بي سي" سنة 2002 ومساهمتها في إطلاق قناة "العربية"، حيث قدّمت برنامج "بالعربي" بين عامَي2003 و2013.

انتقلت الراحلة إلى قناة "بي بي سي عربية" سنة 2013 حيث حاورت كبار القادة والمفكّرين عن لحظات مفصلية في التاريخ المعاصر ضمن برنامج "المشهد"، ومن ثمّ إلى قناة "سكاي نيوز عربية"، سنة 2020، مع برنامج "مع جيزال"، الذي شكّل نقطة تحوّل في شكل البرامج الحوارية وإيقاعها وتنوّع مواضيعها. كتبت وأنتجت أفلاماً وثائقية عن أبرز القامات السياسية العربية، وأسست شركة "راوي" للإنتاج الوثائقي إلى جانب الصحافية والسفيرة سحر بعاصيري. النهار

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