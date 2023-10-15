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نصائح للتغلب على تقلبات الضغط الجوي

10/15/2023 4:22:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وفقا للدكتورة لودميلا لابا أخصائية أمراض الباطنية يزداد خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية في فترات انخفاض مستوى الضغط الجوي.

وتشير الطبيبة، إلى أن تقلبات الضغط الجوي لا تؤثر في الحالة الصحية للشباب الأصحاء، في حين قد تؤثر سلبا في حالة بقية الفئات.

وتقول: "التوازن العام للضغط لدى البشر هو مثل الأوعية التي تتواصل مع العالم الخارجي. لذلك، عندما ينخفض الضغط الجوي، يرتفع الضغط الداخلي. وفي مثل هذه اللحظات يزيد خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية".

ووفقا لها، التأثير الكبير للطقس يكون على الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وكذلك الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم ومشكلات في الأوعية الدموية.
وتنصح الطبيبة عدم تجاهل الأدوية التي وصفها الطبيب أثناء فترة تقلبات الضغط الجوي، وتناول أطعمة صحية وتناول الشاي الدافئ.

وتقول: "الشاي دائما مفيد للجسم لأن تدفق الدم في الأوعية الدموية يتحسن عند إضافة السوائل إلى الأطعمة".

ولا تنصح باستبعاد القهوة في هذه الحالة من النظام الغذائي ولكنها تؤكد على ضرورة الامتناع عن تناول الكحول، لأن الكحول يوسع الأوعية الدمويية بسرعة ولكنها تتضيق لاحقا، ما يؤثر سلبا في القلب والأوعية الدموية. RT

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