نصائح للتغلب على تقلبات الضغط الجوي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وفقا للدكتورة لودميلا لابا أخصائية أمراض الباطنية يزداد خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية في فترات انخفاض مستوى الضغط الجوي.
وتشير الطبيبة، إلى أن تقلبات الضغط الجوي لا تؤثر في الحالة الصحية للشباب الأصحاء، في حين قد تؤثر سلبا في حالة بقية الفئات.
وتقول: "التوازن العام للضغط لدى البشر هو مثل الأوعية التي تتواصل مع العالم الخارجي. لذلك، عندما ينخفض الضغط الجوي، يرتفع الضغط الداخلي. وفي مثل هذه اللحظات يزيد خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية".
ووفقا لها، التأثير الكبير للطقس يكون على الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وكذلك الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم ومشكلات في الأوعية الدموية.
وتنصح الطبيبة عدم تجاهل الأدوية التي وصفها الطبيب أثناء فترة تقلبات الضغط الجوي، وتناول أطعمة صحية وتناول الشاي الدافئ.
وتقول: "الشاي دائما مفيد للجسم لأن تدفق الدم في الأوعية الدموية يتحسن عند إضافة السوائل إلى الأطعمة".
ولا تنصح باستبعاد القهوة في هذه الحالة من النظام الغذائي ولكنها تؤكد على ضرورة الامتناع عن تناول الكحول، لأن الكحول يوسع الأوعية الدمويية بسرعة ولكنها تتضيق لاحقا، ما يؤثر سلبا في القلب والأوعية الدموية. RT
MENAFN15102023000072011014ID1107241909
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.