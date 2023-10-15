Sunday, 15 October 2023 12:33 GMT

الوطنيّ لحقوق الإنسان: الاعتداءات الغاشمة على غزة ترتقي لمرتبة جرائم الحرب

10/15/2023 4:22:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تابع المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان عن كثبٍ الأحداث الأخيرة التي تشهدها دولة فلسطين الشقيقة وقطاع غزة على وجه الخصوص، نتيجة الاعتداءات الإسرائيليّة منذ بدايتها بتاريخ 7-10-2023.
وفي إطار جهود المركز العمليّة على الصعيدين الإقليميّ والدوليّ، الرامية إلى بلورة مواقف حقوقيّة ثابتة حول الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان بحقّ الشّعب الفلسطينيّ الشقيق، وأثرها البالغ في المساس بمفهوم الأمن والسلام الشامل والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والإقليم، وتداعياتها العالميّة أيضاً، عقد مجلس أمناء المركز اجتماعاً طارئاً صباح يوم السبت الموافق 14/10/2023؛ لتنسيق هذه الجهود في إطار الإجراءات الحقوقيّة الممكن اتخاذها وفق الآليات الإقليميّة والدوليّة لحقوق الإنسان. وقد شارك المركز في اجتماع الشبكة العربيّة للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان بتاريخ 11-10-2023، بهدف تنسيق الجهود في إطار الآليات الحقوقيّة المشتركة بما يُسهم في وقف الحرب على قطاع غزة، وما يرافقها من انتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان.
وقرّر المجلس بهذا الإطار، فتح غرفة عمليات لمتابعة التّطورات على أراضي دولة فلسطين وقطاع غزة، وتشكيل لجنة خاصة من أعضاء مجلس الأمناء تكون في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتنسيق.
ويُشار إلى أنّ المركز شكّل فريق رصد ميدانيّ؛ لرصد الوقفات التضامنيّة التي تشهدها محافظات المملكة كافةً في إطار ممارسة حرّية التّعبير باعتباره سبيلاً مشروعاً لتسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة في قطاع غزة، بالإضافة إلى رصد الإجراءات الحكوميّة المتّخذة للتّعامل مع جميع مظاهر حرّية التّعبير والتجمع السلميّ المندّدة بانتهاكات السّلطات الإسرائيليّة باعتبارها سلطة قائمة بالاحتلال.
وفي إطار موقفه الحقوقيّ، يؤكّد المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان على حقّ الشّعب الفلسطينيّ في تقرير مصيره، باعتباره أحد المبادئ التي ارتكز عليها ميثاق الأمم المتخذة، ويحثّ المجتمع الدوليّ بأسره على اتخاذ الإجراءات الفاعلة والسريعة لتطبيق أحكام القانون الدوليّ التي تقضي الوقف الفوريّ للاعتداءات الغاشمة على قطاع غزة التي ترتقي إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة، وتشكّل خرقاً للقانون الدوليّ الإنسانيّ، والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان.
وصوناً للقِيم الإنسانيّة المُشتركة، وفلسفة القِيم والمبادئ الحقوقيّة العالميّة، والجهود الدوليّة التاريخيّة في تأطير مفاهيم مشتركة جامعة لحقوق الإنسان، يحثّ المركز المجتمع الدوليّ ووسائل الإعلام كافةً والمؤثرين إلى ضرورة الحياد والموضوعية في تحليل الأحداث التي تعصف بقطاع غزة، ونقل الحقائق المجرّدة بسياقها الحقوقيّ. وبهذا الإطار، يُثمّن المركز موقف بعض الدول بإدانة واستنكار الحصار المشدّد الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومحاولات تهجير السّكان.
وفي إطار متابعة المركز للأحداث المأساوية الدامية في قطاع غزة، يُحذّر المركز بشكلٍ أساسي من استراتيجية سلطات الاحتلال بعيدة الأمد للتّهجير القسريّ للفلسطينين ونفيهم في محاولةٍ لتفريغ الأرض وإحلال الاستيطان عبر اتخاذ سلسلةٍ من الإجراءات الدمويّة التي تأتي في إطار نهج التطهير العرقيّ الذي يُعتبر من القوانين الأساسية لدى سلطة الاحتلال بموجب قانون القوميّة اليهوديّة، التي جاءت في إطار ممارسات قتل المدنيين وإبادة جماعيّة وتهجير وهدم المنازل والممتلكات والعقوبات الجماعية وغيرها، والاعتداء على الصحفيين وإهدار حمايتهم المقرّرة بموجب اتفاقية جينيف الثالثة والبروتوكول الأول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977، وما يشكّله هذا الاستهداف المباشر والمقصود بحقّهم بمثابة قتلٍ للحقيقة، ويمثّل جريمة حرب، وتدمير الممتلكات الخاصة الثابتة أو المنقولة، بالإضافة إلى ممارسة الاعتداءات على مقربةٍ من المستشفى الأردنيّ الميدانيّ في قطاع غزة، وقطع الإمداد بالمواد الطبيّة، وتشكيل خطورة على العاملين به، ما أدّى إلى وقف عمل هذا المستشفى الميدانيّ وعدم تمكّنه من تقديم واجباته الإنسانيّة.
ويُشيد المركز بالجهود الدبلوماسيّة الأردنيّة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله في إطار وقف الاعتداءات والانتهاكات الحالية، حيث تابع المركز جهود جلالة الملك الرامية إلى وقف التصعيد الخطير والحرب على غزة، وحماية المدنيين، وسياسة العقاب الجماعيّ، والتهجير القسريّ، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار، بالإضافة إلى تسهيل الممرات الإنسانيّة العاجلة لإدخال المساعدات الطبيّة والإغاثيّة، وما تبعها من خطوات عمليّة بهذا الإطار، بما فيها تنفيذ جلالته جولة لعدّة عواصم أوروبيّة للسعي لحشد موقف دوليّ لوقف العدوان على غزة وتداعياتها الإنسانيّة.
وفي الختام، يدعو المركز المجتمع الدولي بجميع مكوّناته إلى ضرورة التّدخل الفوريّ لردع دولة الاحتلال ووقف المجازر التي تُرتكب بحقّ المدنيين في غزة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الاعتداءات الآثمة على قطاع غزة، وتطبيق قواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ، لا سيّما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تضمن حماية المدنيين في الأراضي المحتلة، ويدعو أيضاً إلى وجوب تسهيل الممرات الإنسانيّة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لقطاع غزة وتوفير الكهرباء والمياه.



MENAFN15102023000072011014ID1107241908

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث