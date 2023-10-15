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سياسيون أردنيون يحذّرون من أجندة نتنياهو في القيام بتهجير قسري

10/15/2023 4:22:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذّر سياسيون أردنيون من أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى الاستثمار في الدعم الدولي والاميركي غير المسبوق لإسرائيل، عبر تنفيذ أجندة قديمة- جديدة تتمثل في القيام بتهجير قسري لسكان قطاع غزة، وهو الأمر الذي يمثّل جزءاً من عملية تاريخية تسعى خلالها إسرائيل إلى التخلص من الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية.


وأبدى المشاركون مخاوفهم من أن التصريح الأخير لوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في زيارته مؤخرًا إلى تل أبيب، بأنه لا مجال للحياد أو لأي أعذار حيال الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل، يعطي نتنياهو شيكاً على بياض للقيام بعملية التهجير.
جاءت هذه الأراء والاتجاهات في جلسة نقاشية عقدها معهد السياسة والمجتمع في عمان واستضافت، د. مروان المعشر ونخب أردنية وباحثين للحديث حول الأبعاد الاستراتيجية والدولية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي هذا التقرير نستعرض ملخصًا لأبرز ما دار في الجلسة النقاشية من نقاط أساسية:

1-رأى المشاركون أن هنالك أجندة دولية تعمل بشكل عام لتشويه صورة الفلسطينيين وحركة حماس تحديدًا وشيطنتها وربطها بتنظيم الدولة "داعش"، وهذه الأجندة تمكنت من السيطرة على الإعلام الغربي، رغم أن الفترات السابقة -قبل الحرب- كانت قد شهدت تصاعدًا في التعاطف مع الفلسطينيين من قبل الغرب، لكن ما تفاجأ به الفلسطينيون اليوم أن الإعلام الغربي يعزف بسيمفونية واحدة ضد الفلسطينيين، فكُسر كل ما بُني للرواية الفلسطينية من تثقيف ومحاولات توثيق لجرائم الاحتلال وتعزيزها بحملات المقاطعة.







خلص المشاركون في هذه النقطة إلى أهمية استعادة زمام المبادرة والدخول بشكل أكثر فاعلية على خط مواقع التواصل الاجتماعي وبناء سردية واضحة للرواية العربية والفلسطينية؛ فالجهود اليوم رغم أنها تقتصر على أفراد متفرقين إلا أن بعض الخبراء من المشاركين لاحظوا أنها بدأت تمارس تأثيرًا من الضروري تطويره وصب الجهود مزيدًا فيه. وأمام هذه الدعوة يُطرح تساؤل رئيسي متعلق بمنطلقات الخطاب وهويته إن كان يجب أن يظهر بمظهر المنتصر أم الضحية؟ وكان رأي أغلبية المشاركين بأن يكون منطلق الخطاب (إنسانيًّا) يركز على خطورة الاحتلال وبصفته المسؤول الأول عن الجرائم الواقعة اليوم في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي الدائر. إلى جانب ذلك، فإن المرحلة المقبلة تتطلب إظهار حقيقة ما يجري من خلال عرض صور الضحايا من الأطفال والنساء لتحريك المياه الراكدة -على الصعيد الفلسطيني- في الغرب، على مؤسسات المجتمع المدني والسياسيين والمثقفين والرأي العام الذي لا يجب أن يُترك وكأنه مقدّر له دائمًا أن يسير في ركاب الرواية الإسرائيلية.
2-على الرغم من الاختراقات العسكرية التي حققتها حركة حماس عبر ذراعها العسكري، كتائب عز الدين القسام، والصدمة والترويع الذي وقع على الجانب الإسرائيلي، وما حظيت به العملية من أصداء إيجابية على العالمين العربي والإسلامي، إلا أنه من الواضح أن العمليات العسكرية الدائرة اليوم تأخذ مستويين؛ المستوى الأول عسكري، والمستوى الثاني هو الاستثمار السياسي، ولربما أن السياسات التي يقوم بها نتنياهو وحكومته اليمينية تأتي بسبب موقف الغرب غير المسبوق في إعلان التأييد والتعاطف والتضامن مع نتنياهو، لأسباب تتعلق باللوبي الإسرائيلي وبالسياسات الإسرائيلية والسياسات الأوروبية، وبالتالي فإن هذا يدفع بالقلق الشديد باتجاه أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يحاول استثمار التعاطف سياسيًّا لتنفيذ أجندته -التي بدت أنها أجندة مسبقة- بتهجير الفلسطينيين سواء في غزة أو لاحقًا في الضفة الغربية، ما يعني أن نجاح سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء المصرية سيكون بمثابة نموذج بالإمكان استنساخه في الضفة الغربية. وبالتالي من الضروري اليوم -من وجهة نظر المشاركين- وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة ومحاولة عدم تمرير هذا السيناريو، لأنه خطير في مآلاته على القضية الفلسطينية، كما أنها تشكل فرصة مناسبة لنتنياهو اليوم ليعيد إنقاذ إرثه السياسي لعلمه التام بأنه لن يبقى بمنصبه بعد أن تضع الحرب أوزارها، وهو ما يدفعه لإنهاء مسيرته السياسية بانتصار إسرائيلي غير مسبوق واستعادة الصورة ورد كرامة الإسرائيليين بعد هزيمة غير مسبوقة مُنيوا بها.
3-تكمن خطورة الرواية الإسرائيلية اليوم والتي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية والمتمثلة بـ"دعشنة" حركة حماس، ومحاولة القضاء عليها، في أن الأخيرة ليست تنظيمًا سياسيًّا أو عسكريًّا، بل تطورت إلى (أيديولوجيا)، وبالتالي فإن مسألة القضاء على حماس ضمن المخطط والمشروع الإسرائيلي هي مسألة غير واقعية؛ فالتجارب السابقة المتعلقة بمحاولة القضاء على أيديولوجيا مع جماعات ذات طابع راديكالي -بالمقارنة مع حماس- عبر القضاء على رؤوسها وقادتها أثبتت فشلها، رغم أن تلك الحركات لا تمتلك القاعدة الاجتماعية التي تمتلكها حماس. وبالتالي، الافتراض جدلًا أن إسرائيل استطاعت القضاء على قيادات الحركة وعلى حكمها السياسي، وهو أمر بعيد المنال، فذلك سيكون له تداعيات تتمثل في تأجيج مزيد من مشاعر الغضب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يعني أن الطرف الآخر الذي سيستفيد من هذه الصيغة الجديدة هو تنظيم "داعش" والحركات الراديكالية الأخرى التي تستثمر دائمًا مشاعر الإحباط وخيبة الأمل والشعور بعدم الفرق بين إسرائيل والولايات المتحدة والغرب وتتهم النظم العربية بالتواطؤ وعدم القدرة على مواجهة التحديات، ومثل هذه الحركات هي المستفيد الرئيسي.
4-حول الأبعاد الإقليمية للعلميات العسكرية، كان هنالك توافق واضح بين المشاركين في الجلسة النقاشية على أن قرار القيام بعملية "طوفان الأقصى" بدرجة كبيرة هو قرار حركة حماس ولم يكن قرار حزب الله وإيران، رغم أن الحرب الحالية عززت وأعادت ترميم معسكر الممانعة وتلقي حماس الدعم بشكل مباشر وغير مباشر من هذا التحالف بصورة دائمة ماليًّا وعسكريًّا، وهو ما اعترفت وتعترف به الحركة، إلا أن المشاركين رجحوا أن القرار هو قرار حركة حماس وقرار الجناح العسكري بصورة أدق، وبالتالي فإن حزب الله وإيران لديهما حسابات مختلفة في دخول المعركة التي لا يريدان منها أن تتحول لمعركة إقليمية، إلى جانب الضغوط الدولية والإقليمية على حزب الله بعدم التدخل، كما أن اشتباك حزب الله مع المعادلة في غزة هو اشتباك لا يعدو أن يكون تكتيكيًّا. لكن المشاركين في المقابل، رأوا أن حزب الله وإيران لا يمكنهم التخلي عن حماس إلى اللحظة الأخيرة وتركهم لمواجهة الإبادة وينتهي فيها قطاع غزة؛ لأن هذا سيؤدي لإضعاف جزء كبير من قوة ونفوذ إيران وحزب الله في الوقت نفسه، وبالتالي يسعى الطرفان، إيران وحزب الله، للوصول إلى صفقة مع الوساطات بأن لا يكون هنالك قضاء كامل على الحركة وإلا فإن ذلك سيدفعهم للتدخل بشكل استراتيجي. وهو ما يفسر تحركات حزب الله التكتيكية على صعيد محدود ولم يصل إلى مستوى كبير، إلى جانب شعور حزب الله بالقلق مع وجود الولايات المتحدة وحاملة الطائرات الامريكية الذي قد يفضي إلى أن يكون الهدف ليس فقط القضاء على حركة حماس بل القضاء على الترسانة العسكرية للحزب في المرحلة المقبلة، وهو ما يعني تنفيذ أجندة نتنياهو على أكثر من صعيد، خاصة وإن كان قد صرح بأن وجه الشرق الأوسط سيتغير مع هذه الحرب.
5-ما يتعلق بالموقف الأردني، كان هنالك من المشاركين تقدير للتحديات التي يواجهها الموقف الأردني وللحسابات المعقدة التي ترتبط ببناء الموقف، فالخطاب الدبلوماسي الأردني جزء منه يمكن وصفه بالموقف القوي والمتماسك في التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى عدم إمكانية تجاوزها في الحلول، وهذا ما كان قد أكد عليه الأردن وكان يؤكد عليه في الفترة الماضية، لكن دعا عدد من المشاركين إلى تطوير الخطاب الدبلوماسي الأردني ليركز بصورة أساسية على الاحتلال وعلى الجانب الإنساني وعن خطورة ما يحدث على مستوى المنطقة. وأكد مشاركون على ضرورة بناء وتعزيز الحضور الأردني في الرواية الغربية، فما يزال محدودًا حتى اللحظة، وهو ما يستدعي مراجعة هذا الخطاب وإعادة صياغته نحو خطاب مغاير يتجاوز التقليدية.

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