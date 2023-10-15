نائب رئيس غرفة أبها : إطلاق المخطط الجديد لمطار أبها خطوة هامة لتحقيق استراتيجية عسير قمم وشيم

MENAFN - Al Watan) رفع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ/ محمد بن حزام آل فاهده أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،– حفظهما الله – على اهتمامهما المتواصل بمنطقة عسير واطلاقهما العديد من المشروعات التنموية وأبرزها مشروع قمم السودة ومخطط مطار أبها الدولي الجديد بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية لتحويل عسير وجهة سياحية عالمية مما يدل على اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل بالمنطقة.

مؤكداً على أن إطلاق ولي العهد – أيده الله- للمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد ، يعدُ خطوة هامة في سبيل مساعي ولي العهد لتحقيق استراتيجية عسير ((قمم وشيم))، ،وذلك في ظل رعاية واهتمام ومتابعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لتطبيق وتنفيذ استراتيجية تطوير منطقة عسير على كافة المستويات.

موضحا أن المخطط العام الجديد يسهم في تعزيز السياحة بالمنطقة من داخل وخارج المملكة، بحيث يصبح المطار معلماً بارزاً من المعالم المميزة بالمملكة، وتصل مساحة صالته نحو 65 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إنشاء جسـور إركاب، ومنصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء وتسهيل إجراءات السفر، وبناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2028.

واختتم آل فاهده تصريحه مشيراً إلى أن المطار الجديد بأبها يتميز بتصميم معماري لا يتقادم عبر الزمن، في ظل تقنيات متطورة، من خلال توظيف استراتيجيات التصميم البيئية المستدامة، لإيجاد بيئةٍ داخلية قابلة للتكيف والانسجام مع الطبيعة، وتحاكي الثقافة السعودية، لتوفر تجربة سفر مميزة، بكفاءة عالية تسهم بتوفير خدمات انسيابية للزوار والمسافرين.