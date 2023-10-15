نائب رئيس غرفة أبها : إطلاق المخطط الجديد لمطار أبها خطوة هامة لتحقيق استراتيجية عسير قمم وشيم

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- Al Watan) رفع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ/ محمد بن حزام آل فاهده أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،– حفظهما الله – على اهتمامهما المتواصل بمنطقة عسير واطلاقهما العديد من المشروعات التنموية وأبرزها مشروع قمم السودة ومخطط مطار أبها الدولي الجديد بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية لتحويل عسير وجهة سياحية عالمية مما يدل على اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل بالمنطقة.
مؤكداً على أن إطلاق ولي العهد – أيده الله- للمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد ، يعدُ خطوة هامة في سبيل مساعي ولي العهد لتحقيق استراتيجية عسير ((قمم وشيم))، ،وذلك في ظل رعاية واهتمام ومتابعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لتطبيق وتنفيذ استراتيجية تطوير منطقة عسير على كافة المستويات.
موضحا أن المخطط العام الجديد يسهم في تعزيز السياحة بالمنطقة من داخل وخارج المملكة، بحيث يصبح المطار معلماً بارزاً من المعالم المميزة بالمملكة، وتصل مساحة صالته نحو 65 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إنشاء جسـور إركاب، ومنصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء وتسهيل إجراءات السفر، وبناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2028.
واختتم آل فاهده تصريحه مشيراً إلى أن المطار الجديد بأبها يتميز بتصميم معماري لا يتقادم عبر الزمن، في ظل تقنيات متطورة، من خلال توظيف استراتيجيات التصميم البيئية المستدامة، لإيجاد بيئةٍ داخلية قابلة للتكيف والانسجام مع الطبيعة، وتحاكي الثقافة السعودية، لتوفر تجربة سفر مميزة، بكفاءة عالية تسهم بتوفير خدمات انسيابية للزوار والمسافرين.
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