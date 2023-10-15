تقنية البنات بعرعر تفتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الكلية التقنية للبنات بعرعر عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني لعام 1445هـ، ابتداءً من اليوم 1445/03/30هـ وحتى 1445/04/03هـ.
وأوضحت الكلية، أن التخصصات المتاحة بالكلية هي تقنية التزيين و التجميل، وتقنية تصميم وتصنيع الأزياء، والتقنية الإدارية والمالية, مشيرة إلى أن التسجيل سيكون عبر "بوابة قبولي" في الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط .
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