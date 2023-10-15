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تقنية البنات بعرعر تفتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني

10/15/2023 4:14:30 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الكلية التقنية للبنات بعرعر عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني لعام 1445هـ، ابتداءً من اليوم 1445/03/30هـ وحتى 1445/04/03هـ.
وأوضحت الكلية، أن التخصصات المتاحة بالكلية هي تقنية التزيين و التجميل، وتقنية تصميم وتصنيع الأزياء، والتقنية الإدارية والمالية, مشيرة إلى أن التسجيل سيكون عبر "بوابة قبولي" في الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط .

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