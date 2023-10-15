Sunday, 15 October 2023 12:32 GMT

جامعة بيشة تعلن عن توفر 40 وظيفة أكاديمية لسعوديين

10/15/2023 4:14:29 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جامعة بيشة عن توفر 40 وظيفة أكاديمية للجنسين برتبة (أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة بنظام العقود، وذلك للعمل في كليات العلوم الطبية التطبيقية، والهندسة، والحاسبات وتقنية المعلومات. وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف سيكون متاحاً اعتباراً من اليوم، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 6 / 4 / 1445هـ، داعيةً الراغبين في التقديم زيارة الموقع الإلكترون للاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة.

MENAFN15102023000089011017ID1107241891

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث