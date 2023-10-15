التدريب التقني في المدينة يعلن بدء التقديم للفصل الثاني

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة المدينة المنورة اليوم، عن بدء التقديم الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني من هذا العام في برامج دبلوم الكلية التقنية الصباحي والمسائي، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية "صباحي"، ويستمر لمدة خمسة أيام.
وبيّنت الإدارة أن التقديم متاح عبر بوابة قبولي على الراب ، ويشمل 30 تخصصاً لبرامج دبلوم الكليات إضافة إلى 10 تخصصات لبرامج المعهد الصناعي الثانوي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
MENAFN15102023000089011017ID1107241890
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.