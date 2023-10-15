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التدريب التقني في المدينة يعلن بدء التقديم للفصل الثاني

10/15/2023 4:14:29 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة المدينة المنورة اليوم، عن بدء التقديم الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني من هذا العام في برامج دبلوم الكلية التقنية الصباحي والمسائي، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية "صباحي"، ويستمر لمدة خمسة أيام.
وبيّنت الإدارة أن التقديم متاح عبر بوابة قبولي على الراب ، ويشمل 30 تخصصاً لبرامج دبلوم الكليات إضافة إلى 10 تخصصات لبرامج المعهد الصناعي الثانوي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

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