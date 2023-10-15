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التضخم في السعودية يستقر نسبيًا عند 1.7 خلال سبتمبر

10/15/2023 4:14:28 AM
(MENAFN- Al Watan) استقر مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.7 في شهر سبتمبر لعام 2023م، وهو أقل من الشهر السابق (أغسطس 2023م) حيث كان عند 2.0، محققًا استقرارًا نسبيًّا على أساس سنوي، ويعكس ذلك الاستقرار متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.
الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وتُجمع الأسعار المعنيَّة من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.

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