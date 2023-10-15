التضخم في السعودية يستقر نسبيًا عند 1.7 خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al Watan) استقر مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.7 في شهر سبتمبر لعام 2023م، وهو أقل من الشهر السابق (أغسطس 2023م) حيث كان عند 2.0، محققًا استقرارًا نسبيًّا على أساس سنوي، ويعكس ذلك الاستقرار متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.
الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وتُجمع الأسعار المعنيَّة من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.
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